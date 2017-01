Ab 2018 ist Schluss mit lustig zwischen Monnerich und Sanem. Ab 2018 sollen dort in der Strafvollzugsanstalt „Uerschterhaff“ Untersuchungshäftlinge untergebracht sein. Der Knast soll das Gefängnis in Schrassig entlasten. Weniger zu hoffen ist hingegen, dass die Gemeinde Sanem für künftige Generationen das Image eines Gefängnisstandorts bekommt – wie der Stuttgarter Stadtteil Stammheim, wie die Insel Alcatraz, wie die Bucht von Guantanamo und wie Schrassig. Ein Image haftet an einem, wie ein Aufkleber, der nur mit Mühe von einem Auto zu entfernen ist: Im letzteren Fall können sogar Schäden am Lack entstehen. Imagepflege ist ähnlich schwierig. Das Bild vieler Nicht-Luxemburger vom Großherzogtum als Steueroase lässt sich nur schwer ablegen. Alle Bemühungen, das Image aufzupolieren, bewirken nur wenig. Der glänzende Lack vom europäischen Musterland ist mittlerweile ab, das Image ist geblieben.

Das Nation Branding, von der Regierung praktiziert, ist eine Form der Imagepflege. Es soll den Bekanntheitsgrad und das Ansehen des Landes verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit der hiesigen Wirtschaft zu steigern und Touristen ins Land zu bringen. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt dabei der Sport: wie in anderen Ländern auch – ob in einzelnen Städten oder gar Staaten. Dies gilt für sportliche Großevents wie die Olympischen Spiele oder Fußballweltmeisterschaften genauso wie für Titelkämpfe in weniger aufwendigen Sportarten. So bewerben sich jedes Jahr mehr als 250 Kommunen, um als Etappenziel der Tour de France ihr Prestige aufzupolieren. 2017 führt „la grande boucle“ wieder durchs Großherzogtum, was auch nicht schlecht fürs Nation Branding ist.

Sport Events tragen zum Nation Branding bei, jedoch ohne Erfolgsgarantie.

Sport eignet sich seit jeher ideal fürs Nation Branding – von den Olympischen Spielen 1936 in Berlin, verewigt in Leni Riefenstahls zweiteiligem Propagandafilm „Olympia“, bis heute. Sportliche Großereignisse werden immer teurer. Für die meisten Gastgeber zahlen sie sich nicht mehr aus und enden im finanziellen Desaster. Nach der Fußball-WM 2010 blieb in Südafrika ein Schuldenberg, auch Brasilien ging als Gastgeber 2014 leer aus. Die Weltmeisterschaften werden 2018 und 2022 in Russland beziehungsweise Katar stattfinden. Während in europäischen Ländern mehr und mehr Menschen den Mega-Events eine Absage erteilen, wie in München oder Hamburg den Olympischen Spielen, finden die Großereignisse zunehmend in Schwellenländern statt, die sich davon einen positiven Effekt versprechen.

Absurde Züge zeigen die Vergaben von Sportgroßveranstaltungen an ein Land wie Katar. Das Scheichtum finanziert sie mit seinem Ölreichtum: Für die Handball-WM 2015 kaufte sich das Emirat ein ganzes Nationalteam zusammen und zahlte spanischen Zuschauern Reisen und Tickets, um die leeren Ränge zu füllen. Das Land der Fußball-WM 2022 war im letzten Herbst auch Schauplatz der Straßenrad-WM: Die Wettbewerbe litten an einem Mangel an Atmosphäre, weil kaum Zuschauer vor Ort waren. Dass 2019 besonders viele Zuschauer zur Leichtathletik-WM kommen, ist kaum zu erwarten.

Anders verhält es sich, wenn ein Land große Wettkämpfe in einer Sportart veranstaltet, die in diesem Land eine lange Tradition hat: Erinnert sei an das deutsche Fußball-Sommermärchen 2006, an Skispringen am Holmenkollen, an Tennis in Wimbledon, Straßenradrennen von Lüttich-Bastogne-Lüttich – oder Cyclocross in Heusden-Zolder wie im vergangenen Jahr. Und nun Bieles 2017? Die Titelkämpfe von Belval, einem Teil der Sanemer Gemeinde, werden zwar nicht so viele Querfeldein-Fans anziehen wie jene im belgischen Limburg. Aber die Cyclocross-WM am Wochenende hat das Zeug dazu, bei den Radsportfans in Erinnerung zu bleiben. Zehntausende werden aus dem Ausland anreisen, nicht zuletzt aus Belgien, der Heimat der Schlümpfe, das bekanntlich mit dem Image zu kämpfen hat, nur schwer regierbar zu sein. Für die Gemeinde Sanem ist die WM jedenfalls eine Riesenchance. Ob es dem Nation Branding hilft? Und dem Image des Landes etwas bringt? Das Nation Branding wird heute selbst von jenem Mann, der es Ende der 90er Jahre prägte, skeptisch betrachtet: Der Politikberater Simon Anhalt weist darauf hin, dass es den Menschen suggeriert, es gäbe eine Marketingtechnik, mit der sich das Image des Landes ändern ließe. Doch Werbung wird für Produkte gemacht, für Staaten ist es Propaganda. Und zum Imagewechsel ist es ein langer Weg. Was bei Sanem länger haftet, der Untersuchungsknast oder die WM, wird sich zeigen.