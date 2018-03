„Schengen grenzenlos“ heißt ein Wanderweg im Dreiländereck an der Mosel. Das 1985 unterzeichnete und 1995 in Kraft getretene Abkommen hat zur Abschaffung der festen Grenzkontrollen zwischen den Staaten des sogenannten Schengen-Raumes geführt. Die jüngere Generation nimmt die innereuropäischen Grenzen nicht mehr in dem Maße wahr wie Generationen zuvor. Sind Grenzen überflüssig geworden?

Die Freiheit endet bekanntlich am Stacheldrahtzaun. Doch kann sie überhaupt ganz grenzenlos sein?

Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und dem Fall der Berliner Mauer brach eine neue Zeit an. Die ökonomische Liberalisierung schien grenzenlos. Bis heute steht die Globalisierung für die internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen. Doch nachdem die Europäische Union zur Welthandelsmacht aufgestiegen war und für Menschen wie Waren die Binnengrenzen abgebaut hatte, begann sie sich nach außen hin abzuschotten. Seither ist die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache (Frontex) für die Grenzsicherung zuständig.

Grenzen sind demnach längst nicht obsolet geworden. Ob es nun die europäischen Außengrenzen sind oder der Zaun, der die USA von Mexiko trennt und der nach den Vorstellungen von US-Präsident Donald Trump eine hohe Mauer werden soll, die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, die Sperranlagen zwischen Israel und dem Westjordanland oder der ungarische Grenzzaun, der 2015 als Reaktion auf die Flüchtlingszüge an der serbischen und kroatischen Grenze errichtet wurde – Grenzen sind wieder „en vogue“. Der Zaun als Gegenstück zur Freiheit. Letztere endet bekanntlich am Stacheldraht.

Dass es ein ungarischer Politiker war, der damalige Außenminister Gyula Horn, der 1989 mit einem symbolischen Akt den Grenzzaun zwischen seinem Land und Österreich durchschnitt und damit den Eisernen Vorhang öffnete, ist heute eine Ironie der Geschichte. Denn ausgerechnet die Ungarn unter Ministerpräsident Viktor Orban sind es, die zusammen mit den Polen an der Spitze eines neuen Nationalismus in Mittel- und Osteuropa stehen. Dies hat historische Ursachen. Das Land der Magyaren wurde in seiner langen Geschichte nicht nur mehrfach besetzt, sondern erlitt nach dem Ersten Weltkrieg erhebliche Gebietsverluste. Aus der Stilisierung zum Opfer fremder Mächte entsprang der Mythos von einem vermeintlichen „Großungarn“. Der Fotograf Patrick Galbats hat Ungarn bereist. Er ging der „ungarischen Seele“ und der Verklärung der Geschichte des Landes auf die Spur. Typisch für den Nationalismus und den Rechtspopulismus nicht nur in Ungarn ist eben jene selbst auferlegte Opferrolle. Nicht zufällig trägt Galbats’ Ausstellung den Titel „Hit Me One More Time“. Im Innern des Landes findet der Revisionismus in zahlreichen nationalistischen Monumenten Ausdruck, nach außen in den Zäunen. Das Spiel ohne Grenzen, einst eine Spielshow, später ein Freiheitsversprechen für Europa, ist heute einmal mehr eine Utopie.