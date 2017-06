Edito: Verräter und Helden

Die beiden Whistleblower in der Lux-Leaks-Affäre müssen nicht ins Gefängnis. Antoine Deltour und Raphaël Halet, die die Affäre um die dubiosen luxemburgischen Steuerpraktiken ins Rollen gebracht hatten, wurden zu Haftstrafen auf Bewährung und zu Geldstrafen verurteilt. Den beiden früheren Mitarbeitern von PricewaterhouseCoopers (PwC), die dem Fernsehjournalisten Edouard Perrin vertrauliche interne Dokumente zu Steuerpraktiken von Konzernen übergeben hatten, wurden unter anderem Diebstahl sowie die Verletzung von Geschäfts- und Berufsgeheimnissen vorgeworfen. Perrin wurde freigesprochen.

Die Angeklagten im Lux-Leaks-Prozess kommen also relativ glimpflich davon. Trotzdem stößt das Urteil auf Kritik. Die Anwälte der Ex-PwC-Mitarbeiter setzen auf Berufung. Sowohl Deltour als auch Halet hatten im Laufe des Prozesses betont, ihre Motivation sei gewesen, Missstände öffentlich zu machen. Er habe aus „staatsbürgerlichem Pflichtbewusstsein“ gehandelt, sagte Deltour. Das Urteil sieht er als Warnung für weitere Whistleblower, was schädlich für ein gutes Funktionieren der Demokratie sei. So sehen es auch die Kritiker des Urteils.

Deltour und Halet haben einen Missstand aufgedeckt und die Praktiken Luxemburgs bezüglich der Steuervereinbarungen und -vermeidungsmodelle enthüllt. Schließlich brachte Luxemburg seine Nachbarländer mit Dumpingmethoden um Milliarden Steuereinnahmen. PwC half hunderten Konzernen dabei, Steuern zu vermeiden. Für ihre Enthüllungen werden die Whistleblower nun bestraft. Das geltende Gesetz steht der Moral in diesem Fall entgegen. Legalität und Moralität klaffen auseinander. Dabei verdienen Deltour und Halet für ihr mutiges Handeln Lob. Ersterer hat bereits den Bürgerpreis des Europäischen Parlaments erhalten. Denn er hat der Allgemeinheit einen guten Dienst erwiesen. Und Schutz statt Strafe gebührt jemandem, der im Interesse des Gemeinwohls illegales oder illegitimes Verhalten von Firmen oder Staaten öffentlich macht.

Die Leaks machen auf ein moralisches Dilemma aufmerksam.

Einige Reaktionen auf das Urteil schießen über ihr Ziel hinaus. Es ist kein Justizirrtum, wie manche behaupten. Weder Anklage noch Urteil sind ein Skandal. Zwar müssen in der Tat Whistleblower besser geschützt werden, wie die weit verbreitete Forderung lautet. Denn sie sind Menschen, die unmoralische oder unrechtmäßige Praktiken ihres Arbeitgebers publik machen. Andererseits sollte sich auch nicht jeder hinter dem Vorwand ethischer Überzeugungen verstecken können und seinem Arbeitgeber schaden dürfen, um angeblich der Allgemeinheit zu dienen. Schließlich beriefen sich viele Denunzianten in Diktaturen darauf, der Gemeinschaft einen Dienst zu erweisen.

Der Fall wirft ein Licht auf die Frage, wie die Handlungen der Whistleblower moralisch bewertet werden sollen. Dazu bedarf es eines Blicks zurück auf den Fall Edward Snowden: Im Juni 2013 enthüllte der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Informationen über die Ausspähprogramme der National Security Agency (NSA). Hat Snowden damit eine gute oder eine schlechte Tat begangen? Die Meinungen gehen auseinander. In einer Umfrage hielten 54 Prozent der befragten Amerikaner Snowdens Vorgehen für eine gute Tat. Etwa ein Drittel bewertete sie als schlecht. In derselben Umfrage gaben 53 Prozent an, dass die Regierung jene verfolgen sollte, die geheime Informationen preisgeben. Nur 28 Prozent meinten, die „Leaker“ sollten nicht verfolgt werden.

Ein solcher Widerspruch ist nicht ungewöhnlich für das Whistleblowing. Häufig handelt es sich um ein moralisches Dilemma. Legalität und Moralität klaffen auseinander. Doch was ist wichtiger: die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber oder ethische Prinzipien? Bei Snowden war der Arbeitgeber zudem der Staat, ebenso im Fall des US-Soldaten Bradley Manning, der Videoaufnahmen von amerikanischen Kampfangriffen auf irakische Zivilisten sowie Informationen zu Folter in Irak an die Internetplattform Wikileaks aushändigte.

Die Whistleblower sind genaugenommen nicht Helden ODER Verräter, sondern beides zugleich. Sie sind Verräter im Dienste der Allgemeinheit und nehmen persönliche Nachteile in Kauf. Ihre Motive reichen von idealistischen wie der inneren Notwendigkeit, Gutes zu tun, über Geltungsdrang bis hin zur Rache. Geheimnisse zu verraten bedeutet, das Verbotene zu tun, das man für richtig hält. Doch was ist richtig? Selbst das Gesetz gibt darüber wenig Aufschluss. Schließlich hat sich auch Prometheus dem Gesetz des Göttervaters Zeus widersetzt, als er der griechischen Sage nach das Feuer vom Olymp stahl. Er bricht das geltende Gesetz. Bei Prometheus heiligt der Zweck die Mittel des Gesetzesbruchs – bei vielen Whistleblowern auch. Umso dringlicher ist es, über die Änderung der Gesetze nachzudenken und die Whistleblower zu schützen.