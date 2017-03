Angriff ist die beste Verteidigung. Dieses Bonmot schreiben sich scheinbar immer mehr Politiker auf die Fahne, um gnadenlos gegen Gegner zu pöbeln. Hauptsache laut alles rausposaunen, was die Stimmbänder oder die Tastatur hergeben. Als Lieblingsgegner der Prollpolitiker entpuppen sich dabei in der Regel Kritiker, mal Medien, aber auch – wenn es nötig ist, um das eigene vermeintliche Saubermann-Image aufrecht zu erhalten, – die Justiz.

Die 70-jährige brüllende Föhnmatte ist dabei seit seiner Wahl zum Präsidenten der USA zu einer Art Messias für diese Politklasse geworden und hat das Verunglimpfen von Gegnern mit allen Mitteln – sprich auch mit Lügen, wenn es sein muss – so salonfähig wie einst die Yps Urzeitkrebse in Kinderzimmern gemacht. Beim kleinsten Anflug von Kritik an seiner Politik oder seiner Person poltert Trump los. Er lässt es sich unter anderem nicht nehmen, die Medienschelte so weit zu treiben, dass bei einer Pressekonferenz auch schon mal die kritischen Presseorgane ausgeschlossen sind. Nachdem ein Bundesrichter sein verfassungswidriges Hirngespinst „Muslim Ban“ gestoppt hatte, geriet auch die Justiz ins Kreuzfeuer der Trumpkritik…

Und weil auf der anderen Seite des Atlantiks dieses Verhalten langsam gesellschaftsfähig geworden ist, scheint auch in Europa so manch ein Politiker dieser prollig-populistischen Art etwas abzugewinnen. In Frankreich verteidigt sich der konservative französische Präsidentschaftskandidat François Fillon, der wegen einer Affäre, fiktive Arbeitsplätze seiner Frau und seiner Kinder betreffend, für den 15. März von den Ermittlungsrichtern vorgeladen wurde, mit einer Trump-ähnlichen Taktik.

Fillon wettert gegen die Medien, die in seinen Augen eine Art „Hexenjagd“ auf ihn veranstalten und prangert sogar die Justiz an. Es sei eine Art Verschwörung gegen ihn, unter anderem wegen der zeitlichen Nähe (knapp einen Monat) seiner Vorladung zum ersten Wahlgang. Er sieht sich im Recht und hängt wie ein Klammeraffe an seine Kandidatur (wie lange noch, bleibt abzuwarten), und er bevorzugt den verbalen Rundumschlag als Verteidigungsstrategie…

Hierzulande zeigte vergangene Woche ein politischer Jungspund, dass er aus ähnlichem Holz geschnitzt ist. Der Petinger adr-Gemeinderat Joe Thein war mit beiden Füßen auf Facebook in ein Fettnäpfchen gesprungen und hätte sich eigentlich nur für seinen Like eines mehr als zweifelhaften Kommentars entschuldigen müssen. Stattdessen drohte Thein ziemlich großkotzig, polizeiliche und juristische Schritte gegen diejenigen einleiten zu wollen, die seine Vorgehensweise verurteilten. Er faselte etwas von Fake-News, obwohl die Beweislage klar war, und handelte sich, wahrscheinlich auch aufgrund seiner Uneinsichtigkeit, ein Parteiausschlussverfahren ein (über das diese Woche entschieden wird).

Erstaunlich bei dieser Provinzposse ist vor allem, dass sich Politiker scheinbar selbst auf niedrigstem politischen Niveau derselben ziemlich durchschaubaren Taktik bedienen wie der mächtigste Mann der Welt. Dass man sich allerdings als Politiker von Welt mit diesem Nachvornepreschen tatsächlich am besten verteidigen kann, ist eher unwahrscheinlich.