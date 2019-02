Nicht etwa die von Nationalkonservativen regierten Ungarn bauen wieder einen Grenzzaun, sondern die als liberal geltenden Dänen – mit der Unterstützung der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei. Dass die Skandinavier schneller als US-Präsident Donald Trump mit seinem Mauerbau sind, haben sie ihrer Angst vor der Afrikanischen Schweinepest zu verdanken. Denn mit dem 1,50 Meter hohen und 70 Kilometer langen „Vildsvinehegnet“ an der Grenze zu Deutschland wollen sie die Seuche auf Distanz halten. Und das inmitten des Schengen-Raumes. Die dänischen Landwirte sehen darin einen praktischen Nutzen, schließlich ist Schweinefleisch ihr wichtigster Exportartikel mit Einnahmen in Milliardenhöhe. Andere sehen in dem Wildschweinzaun das Symbol einer zunehmenden Abschottungspolitik – und einen völligen Unsinn.

Was für die Dänen das Borstenvieh ist, sind für die Niederländer die Blumen: eine bedeutende Einnahmequelle im Wettbewerb des weltweiten Freihandels. Ihr Land ist eine Drehscheibe des internationalen Blumenmarktes, ob für Rosen aus Kenia, Nelken aus Ecuador und Chrysanthemen aus Kolumbien oder aus asiatischen Ländern. Die Niederlande exportieren Blumenzwiebel in die ganze Welt, die Hälfte davon sind Tulpen. Unter den wichtigsten Anbauländern ist es jedoch das einzige europäische.

Das Geschäft mit der Blütenpracht war von Anfang an internationalisiert, schon im 16. Jahrhundert handelten holländische Kaufleute mit Tulpen aus dem Osmanischen Reich, der Blumenhandel ist ein Beispiel für die Globalisierung par excellence. Zuerst zog es die Investoren nach Südamerika, heute dominiert Kenia, weitere Subsahara-Staaten holen in der Blumenproduktion auf. Durch die Blume gesagt (siehe Coverstory) floriert die Branche in den afrikanischen Ländern. Doch sie steht nicht nur für die erste Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte im 17. Jahrhundert. Die Flower Power wirft noch heute viele Schatten, wenn in Kenia und Äthiopien die – vorwiegend weiblichen – Beschäftigten im Anbau ausgebeutet werden und Hungerlöhne erhalten – nicht zu vergessen sind die umweltzerstörenden Folgen durch die Vergiftung von Gewässern aufgrund des massiven Pestizideinsatzes. Fair gehandelte Blumen bilden die Ausnahme.

Linke und rechte Globalisierungskritik unterscheiden sich fundamental.

Die Globalisierungskritiker machten schon früh auf diese Schattenseiten aufmerksam. Ihre Bewegung, hervorgegangen aus älteren Strömungen der Kapitalismuskritik, erlebte vor etwa 20 Jahren ihre erste Blütezeit. Vor allem nach der 1997 aufkommenden Asienkrise formierte sich mehr und mehr der Widerstand gegen die „neoliberale Weltwirtschaft“, 1998 wurde das Netzwerk ATTAC ins Leben gerufen. „Eine andere Welt ist möglich“ lautete das Motto des Weltsozialforums in Porto Alegre, das im Januar 2001 zum ersten Mal stattfand und zahlreiche Nichtregierungsorganisationen versammelte.

Die Kritik an Globalisierung und Freihandel, an der Liberalisierung der Finanzmärkte und der Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungen kam lange Zeit vor allem von links. Spätestens mit dem Erstarken der rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien ist sie deutlich von der gegenüberliegenden Seite des politischen Spektrums zu vernehmen. Die AfD-Wähler in Deutschland sehen in der Globalisierung ebenso eine Bedrohung wie die Anhänger des Rassemblement National in Frankreich. Sowohl Rechtspopulisten als auch Linke lehnten die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) ab. Eigentlich hätten sich alle TTIP-Gegner bei Trump bedanken müssen, als er die Verhandlungen zu dem Abkommen nicht nur auf absehbare Zeit aussetzte und sich anschickte, den Freihandel zu beerdigen. Linke und rechte Kritik unterscheiden sich jedoch fundamental.

Die linke Globalisierungskritik ist mehr als eine Kritik am Freihandel. Sie will nicht Abschottung und Protektionismus, sondern gleiche Chancen für die armen Länder. Während die Rechten die Migration zum Feindbild erklärt haben, betrachtet die linke Globalisierungskritik die wachsende Ungleichheit und die Konzentration von Einkommen als Hauptproblem – und als Folge eines entfesselten Finanzsektors. Nicht Schutzzölle und Grenzzäune sind die Lösung, sondern „thousands of alternatives“. Dazu gehören Steuergerechtigkeit und fairer Handel ebenso wie Umwelt- und Klimaschutz. Denn die Kritik der „Alter-Mondialisten“ hat stets auch eine ökologische Dimension. Ihr geht es um eine „andere“ Globalisierung, nicht um gar keine Globalisierung. Mit gerechten Löhnen und humanen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten unter anderem der Blumenplantagen. Und ohne Grenzzäune – selbst wenn diese nur für Wildschweine sind.