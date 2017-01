Natürlich kann man es sich einfach machen und nach den Erfahrungen vom vergangenen Jahr – Brexit und Trump-Sieg lassen grüßen – Umfragen zu Wahlabsichten als unverlässlich in Bezug auf das tatsächliche Resultat abstempeln. Und so ist auch das letzte Woche veröffentlichte Politmonitor von TNS Ilres im Auftrag von Luxemburger Wort und RTL vielleicht nicht viel mehr als eine Momentaufnahme. Allerdings ist diese hochinteressant.

Quintessenz: Die aktuelle Regierung hätte mit 26 Sitzen keine Majorität mehr (auch wenn die Umfragewerte seit dem letzten Politmonitor sich leicht verbessern). Die 32 Sitze von DP, LSAP und „déi gréng“ aus dem Jahr 2013 würden um sechs Abgeordnete schrumpfen. Jeweils drei Mandate weniger für DP und LSAP. Die CSV würde fünf davon bekommen (rauf auf satte und nie dagewesene 28), „déi Lénk“ einen.

Die CSV-Verantwortlichen dürften angesichts dieser Umfragewerte grinsen wie Honigkuchenpferde mit Phenethylamin-Überschuss. Mit jetzt 28 prognostizierten Sitzen bräuchte man eigentlich nur einen „kleinen“ Koalitionspartner finden, um nach 2018 die ungeliebte – und bis jetzt eigentlich nur halbherzig ausgekleidete – Rolle in der Opposition wieder loszuwerden.

„déi gréng“ können zum Zünglein an der Waage werden.

Wenn man ein – wie beim Politmonitor vorausgesagtes – Wahlergebnis respektieren wolle, müsste die CSV die LSAP und die DP angesichts ihrer Verluste außen vor lassen. Eine Koalition mit „déi Lénk“ (sollen auf drei Mandate kommen) dürfte für beide Seiten kaum vorstellbar sein und ist in etwa so realitätsnah wie eine Marvel-Comic-Verfilmung. Als Partner würden eigentlich demnach nur „déi gréng“(sechs prognostizierte Mandate) und die adr (soll bei drei bleiben) in Frage kommen.

Dass die adr nur allzu gerne einmal Regierungsluft schnuppern würde, ist verständlich. Vielmehr ist die Frage allerdings, ob die CSV eine solche Koalition überhaupt anstreben würde. Aussagen von CSV-Politikern aus der Vergangenheit zeigen, dass man sich wohl parteiintern nicht ganz einig ist, ob die rechtspopulistische adr als Partner in Frage kommt oder doch eher nicht. Alles hängt wahrscheinlich davon ab, wie weit die Partei am rechten Rand auf Wählerfang gehen will.

Viel wahrscheinlicher ist wohl, dass man sich – immer vorausgesetzt, die Wahlen würden den Politmonitor bestätigen – an „déi gréng“ wenden würde. Die Mehrheit der Befragten im Politmonitor hat sich für diese Regierungs-Konstellation ausgesprochen. Die Grünen bräuchten auch wohl kaum zweimal überlegen, um einem Regierungsverbleib zuzustimmen.

Richtig interessant wird es dann, wenn LSAP und DP im Oktober 2018 weniger Abgeordnete verlieren, als der Politmonitor jetzt voraussagt und das Fortbestehen der aktuellen Dreierkoaltion mögliche wäre. Dann wären „déi gréng“ wahrscheinlich das Zünglein an der Waage. In 20 Monaten wissen wir mehr.