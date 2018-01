So stürmisch die Zeiten für Medienhäuser auch sind, bei der Editpress-Familie wird auf der alljährlichen Betriebsfeier stets optimistisch in die Zukunft geschaut. Und das ist gut so. Statt zu jammern, wird gefeiert und denjenigen gedankt, die neu an Bord sind, das Boot gerade verlassen haben und dem Team seit Jahren treu geblieben sind.

Fotos: Thierry Martin