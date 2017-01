Editpress – Jahresendfeier

In den letzten Dezembertagen lädt Editpress traditionell zu einer Feier ein, bei der auf die neuen und „alten“ Herausforderungen der Medien, auf treue und angehende Mitarbeiter sowie auf den Erfolg der Gruppe angestoßen wird. Und im Anschluss an die offiziellen Ansprachen und Ehrungen bleibt gewöhnlich genug Zeit, um das Tanzbein zu schwingen oder den Abend in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen.

Fotos: Thierry Martin