Ganz so viel wurde am Äußeren des Autos bei diesem Facelift nicht geändert. Warum auch? Im Jahr 2018 wurde des Skoda Superb insgesamt 137.500 Mal verkauft, davon allein 43.700 Mal in der Volksrepublik China, seinem mit Abstand größten Markt. In Europa waren die drei ertragreichsten Märkte der Reihe nach Deutschland (19.200), Großbritannien (8.500) und Polen (8.300), knapp vor der Türkei (7.700) und dem Heimatland Tschechien (7.100). Am besten verkaufte sich die zweithöchste Ausstattungsebene Style (39,2 %), deutlich vor Ambition (27,2 %), Sportline (14,7 %) und der Luxus-Ausstattung Laurin & Klement (14,3 %). Bei den Motoren behielten die Diesel mit 68,4 % ganz klar die Oberhand gegenüber den Ottomotoren (31,6 %), bei den Karosserievarianten setzten sich die Kombis (54 %) gegen die Limousinen (46 %) durch.

Die Privatkunden hatten auch 2018 wieder einmal nicht viel zu melden mit 18 % Kaufanteil, denn 82 % wurden von den Flottenmanagern absorbiert. In Luxemburg dürften die Zahlen ähnlich klingen, mit einem stärkeren Trend zu den Luxusausstattungen und den potenteren Antrieben. Bei all diesen Firmenwagen wundert es kaum, dass die Hitparade der Lackierungen wie zu erwarten trist ausfällt: Schwarz (24 %), Dunkelgrau (16 %), Hellgrau (14 %) und Weiß (10 %). Das versprüht wenig Frohsinn, ist aber wertbeständig.

Dabei gibt es den Skoda Superb in schönem Emerald Green, Lava Blue und Magnetic Brown, aber so richtig angezogen davon fühlen sich anscheinend die Wenigsten. Deshalb haben die Tschechen sich mehr auf das Innere und die Unterhaltungs- bzw. Lebenserhaltungselektronik konzentriert. Der neue adaptive Abstandsassistent (ACC) kann den Superb in den vorausfahrenden Verkehr hängen und bis zu 210 km/h mit einem Side Assist zusammenarbeiten, der die Umgebung bis zu einer Distanz von 70 Meter auslotet. Er verarbeitet Bilder der Frontkamera und Daten aus dem Navigationssystem, ein neuer Front Assist integriert jetzt einen aktiven Fußgängerschutz. Ein Emergency Assist für mehrspurige Fahrbahnen wird ab Mitte 2020 zur Verfügung stehen. Dieser wird es dem Superb dann erlauben, sich selbständig im Ernstfall am Straßenrand abzustellen. Falls das noch erlaubt ist, denn zumindest Deutschland hat seine Bedenken diesbezüglich angemeldet.

Am Äußeren wurden ein paar behutsame Retuschen vorgenommen, den Superb ziert jetzt ein etwas größerer Doppelgrill mit Doppelrippen, der Schriftzug auf den Heck wurde der Familienphilosophie angepasst. Die Scheinwerferoptik wurde abgeflacht und beinhaltet ab Werk bereits LED.