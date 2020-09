… wollte Sven Sauber sein erstes Album bereits im März vorstellen. Und eigentlich sollten wir uns beim Interviewtermin vornehmlich über „Another Day“ unterhalten. Doch irgendwie kommt alles anders.

Herr Sauber, Sie haben sich kein gutes Jahr ausgewählt, um ein Debütalbum herauszubringen, oder?

(lacht) Stimmt, das Release-Konzert in Düdelingen hat Mitte März sehr kurzfristig abgesagt werden müssen. Damals dachten wir, dass der Corona-Spuk spätestens im Herbst vorbei sein würde. Die Entwicklung der Pandemie hat uns mittlerweile eines anderen belehrt, aber ich bin und bleibe zuversichtlich. Man muss das Beste aus der momentanen Krise machen. Außerdem sind und werden im Kulturzentrum „opderschmelz“ alle geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen umgesetzt.

Sie standen bislang vor allem als Sessionmusiker auf der Bühne, sind mit dem bekannten

britischen Musicalsänger und „The Voice“-Finalist Matt Henry aufgetreten, haben ein paar Jahre

in London gelebt… Wieso jetzt die Entscheidung, hierzulande auf Solopfaden zu wandeln?

Weil jetzt „der“ Moment war. Ich habe als Sessionmusiker viele Erfahrungen sammeln können, und da ich mit sehr unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet habe, konnte ich auch verschiedene Ideen entwickeln. Dieser Austausch ist mir wichtig gewesen. Was „Another Day“ betrifft, habe ich von der ersten Note bis zum Druck der CD rund vier Jahre an dem Album gefeilt. Nach Luxemburg bin ich aus rein persönlichen Gründen zurückgekehrt. Was mir allerdings noch keine Sekunde leidgetan hat, denn die hiesige Musikszene ist ganz besonders.

Besonders wie?

Beeindruckend. Es gibt in Luxemburg wirklich erstklassige Musiker, die den Vergleich mit internationalen Stars nicht zu scheuen brauchen. Nur wird diese Tatsache nicht gebührend wahrgenommen. Wir belächeln uns selbst noch viel zu oft. Dabei sollten wir stolz auf das sein, was wir aufzuweisen haben. Im Musikbereich wie auch in anderen Domänen. In diesem Zusammenhang ist der Corona-Pandemie sogar etwas Positives abzugewinnen. Weil wir plötzlich lokal denken mussten, haben wir uns neu entdeckt.



Wäre eine Quote für luxemburgische Musik nicht auch eine Möglichkeit, einheimische Künstler und Newcomer zu fördern? In Frankreich gibt es bereits seit 1994 ein Gesetz, das Radiosender dazu verpflichtet, 40 Prozent französischsprachige Musik zu senden.

Genau, aber dabei geht es vordergründig darum, sich für die französische Sprache einzusetzen, nicht jedoch für die Vielfalt der eigenen Musikszene. Ich bin, ganz ehrlich gesagt, gegen eine Quotenregelung. Weil es eine Art Bevormundung und Diskriminierung ist. Radiosender sollen selbst entscheiden dürfen, was sie spielen. Darüber hinaus sind Privatsender wirtschaftlich von Werbung abhängig und brauchen eine möglichst große Zahl an Hörern. Weshalb englischsprachige Musik nach wie vor bevorzugt wird. Ich singe auch auf Englisch und wage die Behauptung, dass man keinen Unterschied hört. Trotzdem weisen Radiomoderatoren gewöhnlich darauf hin: „An hei eng Lëtzebuerger Band.“ Warum eigentlich?

Vielleicht weil wir Luxemburger unter Minderwertigkeitskomplexen leiden oder aber weil der Moderator die Hörer halt darauf aufmerksam machen will, wie toll Musik „made in Luxembourg“ klingt. Wie dem auch sei, wir schweifen ab. Zurück demnach zu „Another Day“. Wie würden Sie selbst die musikalische Richtung des Albums bezeichnen?

Ich mag kein Schubladendenken. Müsste ich mich dennoch festlegen, würde ich den Stil als akustischen Folk beschreiben. Mit Einflüssen aus Blues und Jazz. Was mir wichtiger ist, ist die Wahrnehmung als Konzeptalbum. „Another Day“ ist keine Ansammlung von einzelnen Liedern, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben. Es gibt nämlich durchaus einen roten Faden, und dieser rote Faden schöpft aus privaten Erlebnissen. Auch der Titel des Albums ist nicht zufällig gewählt. Es dreht sich im Grunde genommen alles um einen Neuanfang.

Passt demnach perfekt zur derzeitigen Situation…

(lacht) Ja, aber das ist reiner Zufall. Vom Corona-Virus war in den vergangenen Jahren schließlich keine Rede. An Herzschmerz und anderen Herausforderungen des alltäglichen Lebens leidet man indes seit jeher.

Sie hätten „Another Day“ ausschließlich im Internet veröffentlichen können. Stattdessen haben Sie sich bewusst für ein Album entschieden.

Ich bin kein großer Fan von Streamingdiensten. Wenn alles zu jeder Zeit verfügbar ist, verliert es irgendwie schneller an Bedeutung. Wenn man sich jedoch intensiv in die Stimmung eines Songs oder eines Albums hineinversetzen will, braucht man mehr Konzentration. In diesem Fall ist Musik nicht selbstverständlich, sondern etwas Einzigartiges. Man verleiht dem Hören Gewicht. Streaming birgt zudem eine andere Gefahr. Die Leute riskieren zu vergessen, dass es Kunst nicht gratis geben kann. Dass Menschen davon leben, Musik zu machen oder Theater zu spielen.