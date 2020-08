Heute kocht er allerdings in der Küche unseres Gastgebers Joël Seiller. In der Kulturbranche ist der bekannte Make-Up Artist bereits seit 20 Jahren tätig. Als Maskenbildner hat er an zahlreichen Produktionen im Film-, Theater- und Werbebereich teilgenommen. In seiner mit Stil eingerichteten Dreizimmerwohnung fühlt man sich in der gemütlichen Atmosphäre sofort wie zu Hause. Ich muss zugeben, er hat das Gespür für Ästhetik, allerdings nicht nur in den Bereichen Dekoration und Kosmetik. „Auch auf dem Teller ist mir Ästhetik sehr wichtig. Das Auge isst ja bekanntlich mit“, betont er. „Ich bin sehr gespannt, was uns der Chef vorbereitet hat. Ich habe ihm zur Erstellung des Menus ‚carte blanche‘ erteilt. Ich liebe diesen Überraschungseffekt.“

Das Ertönen der Türklingel unterbricht unsere Diskussion. Die Gäste sind angekommen. Tänzerin Sylvia Camarda und Triathlet Bob Haller sind Ihnen sicher nicht unbekannt. Auch sie sind auf dieses eher außergewöhnliche gastronomische Erlebnis gespannt. „Ich finde es ganz besonders jetzt, während der Corona-Pandemie, eine perfekte Alternative für alle, die sich vielleicht noch ein bisschen unwohl in einem Restaurant fühlen“, meint Sylvia Camarda. „Du befindest dich in einem sicheren Umfeld und du kannst trotzdem etwas Leckeres genießen, wie im Restaurant.“ „Es ist ein bisschen, als hätte man ein privates Restaurant zu Hause“, fügt Bob Haller begeistert hinzu.

„Es ist eine kulinarische Reise.“ Sylvia Camarda, Tänzerin

Clovis Degrave hat sich in der kleinen charmanten Küche problemlos einquartiert. Sein Arbeitswerkzeug hat er sich schön zu Recht gelegt, Zutaten und Produkte sind sorgfältig in verschiedene Boxen gepackt, und aus der Küche riecht es bereits verführerisch. „Natürlich empfindet man eine gewisse Neugierde, wenn man zu den Leuten nach Hause geht“, verrät er. „Aber es ist schlussendlich nicht anders als im Restaurant, denn jede Dienstleistung ist immer anders. Deshalb passen wir uns auch problemlos an jede Küche an. Alles, was Sie brauchen, sind ein Herd, ein Ofen, Kochtöpfe und Pfannen – und das war es schon. Den Rest bringen wir mit, wenn es der Kunde natürlich wünscht.“