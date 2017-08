Des Weiteren mache es der ständige Wandel des Sportes für ihn zur perfekten Herausforderung. Da die Technik im Motorsport immer wieder Sprünge nach vorne macht, müssen sich auch die Fahrer ihre Technik jedes Mal den Neuerungen anpassen. So kommt es dazu, dass selbst die besten Fahrer der Welt immer weiter an ihrer Fahrtechnik feilen müssen. „Es wird einem also nie langweilig, da man nie die perfekte Technik haben kann“, schließt der ambitionierte Sportler.

So rasant wie Leesch sich auf der Piste präsentiert, so überraschend ruhig ist er im Privatleben. Er selbst spricht von dem Chris mit Helm und dem Chris ohne Helm. Manchmal stehe er neben der Piste und denke sich, wie man so etwas Verrücktes nur anstellen könne. Eine Stunde später ist es dann er, der sich nur weniger Zentimeter vom Asphalt entfernt in die Kurve wirft. Obwohl er als Privatperson nicht unbedingt ein Draufgänger sei, spricht er dennoch von einem „gewissem Charakter“, der nötig sei, um im Motorsport erfolgreich zu arbeiten.

Leider haben Sportler oftmals Schwierigkeiten, ihren Sport mit dem Privatleben zu kombinieren. Leesch scheint beide relativ leicht vereinen zu können. Für ihn gilt es, die richtige Mischung zu finden, eine erfolgreiche Karriere ist in seinen Augen nur dann möglich, wenn das Privatleben genügend Ausgleich bietet. Das Gefühl, durch seine sportlichen Ambitionen einen anderen Aspekt des Lebens zu verpassen, habe er derweil nicht.

Eine sportliche Zukunft im Motorsport genau vorweg zu planen, ist nicht möglich, dafür ist das Geschäft zu schnelllebig. Gerade deswegen sei ihm auch sein Schulabschuss so wichtig gewesen, da er auf keinen Fall ohne zweiten Plan da stehen wollte. Jetzt will Leesch sich erstmal auf den Schluss der diesjährigen Saison konzentrieren. Hier stehen für ihn ein sogenanntes 24-Stunden Rennen an, wo er einen Podiumsplatz anvisiert, und die letzten drei Rennen der spanischen Superbike-Meisterschaft, in der er aktuell den siebten Platz belegt. Für ihn gilt es jetzt, sich mit kontinuierlich guten Leistungen in ein Schaufenster zu stellen. Obwohl er bereits im Laufe der Saison mehrere Angebote hatte, hofft Leesch natürlich, durch einen starken Saisonendspurt noch bessere zu bekommen.

„Alles in allem liegt meine sportliche Zukunft in meinen Händen“, resümiert Leesch seine aktuelle Situation. Hartes Training, gute Leistungen, aber auch das nötige Quäntchen Glück sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Karriere im Motorsport. Für den Luxemburger, der sich vor allem durch die Freude an seinem Sport auszeichnet, ist der Weg in den Profi-Sport geebnet. Ob und wo ihn dieser Weg hinführt, wird die

Zukunft zeigen.