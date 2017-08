Ihre Augen waren feucht. Sanft, fast gütig der Blick. Eine unglaubliche Ruhe strahlte er aus, so wie des ganze Koloss. Was für ein Kontrast zu den funkelnden Augen, der Begeisterung, aber auch dem tiefgehenden Lächeln von Juliette Tandel, als sie sich an diese intensive Begegnung mit dem Brydewal erinnert. „Nodeems mer ons ganz lues ugenähert haten, huet hie säi Maul wäit op gemaach, weider gefriess, säi Bauch gewisen an eis interesséiert gekuckt. Hien huet ons zwanzeg Minutten u senger Säit zougelooss.“ Als er vor dem Abtauchen noch einmal ausatmete und dabei Wassertropfen verspritzte, wurden an Bord der Segelyacht nicht nur die Gesichter, sondern auch manche Augen nass.

Die Faszination für Wale und Delfine kann Juliette Tandel nicht wirklich erklären, auch wenn sie längst ihr ganzes Leben bestimmt. Sie erzählt aber aus Erfahrung, dass eine Begegnung mit den Meeressäugern so ziemlich jeden berührt, fasziniert. Manche würden lachen, andere weinen oder aufschreien. Sogar für ihren Lebensgefährten und Geschäftspartner Bernd Brederlau bleibt nach über zwei Jahrzehnten als Skipper, Whale Watching Guide und Forscher jede Begegnung mit ihnen etwas Besonderes.

„Et ass net een Job, et ass eist Liewen.“ Juliette Tandel

Juliette Tandel liebte schon immer die Natur und das Meer. So geht es eigentlich vielen, und doch würde wohl kaum einer den weiten Weg gehen, der sie nach einer fünfjährigen, ordentlichen Anstellung im Haus der Natur auf Kockelscheuer bis auf die schwankenden Planken ihrer neuen, knapp 20 Meter langen Segelyacht in den Gewässern vor den spanischen oder portugiesischen Atlantikinseln führte. In der Kurzfassung klingt ihr Werdegang fast zwangsläufig, doch es brauchte wohl ihre sonnige, unbekümmerte Ader, um sich das große Wagnis tatsächlich zu trauen. „Wann ech virdru gewosst hätt, wifill Paperassen dat bedeit, hätt ech ët wahrscheinlech net gemaach. Dowéinst ass ët gutt, wann een net ëmmer alles weess“, erinnert sich die 41-Jährige mit einem etwas gezwungenen Lachen an die vielen Schwierigkeiten beim letzten und größten Schritt.