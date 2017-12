Wie geht es jetzt weiter?

Das dritte Video in der dänischen aktuellen Kulturhauptstadt Aarhus mit dem Titel „Joy“ ist abgedreht und wurde im September veröffentlicht. Anfang November waren wir in Prag, wo wir auf einem Boot mit Klavier auf der Moldau gefilmt haben. Anschließend wurde „River of Love“ mit dem City of Prague Philharmonic Orchestra im Studio aufgenommen. Das Video werde ich demnächst in der tschechischen Hauptstadt und am 3. Dezember in Junglinster vorstellen. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, werden die 12 Musikstücke auf einer CD veröffentlicht. Geplant ist ebenfalls ein Open-Air-Konzert in Luxemburg. Aber noch ist es nicht soweit. Auf meiner Homepage, die ständig aktualisiert wird, sind sämtliche Clips mit allen möglichen Infos sowie Bonusmaterial abrufbar.

Sie sind ein großer Fan von sozialen Medienkanälen, nicht wahr?

Warum nicht? Um musikalische Unterfangen visuell auszugestalten, sind Blogs, Facebook und Instagram ideale Medienträger. Ich bin zudem der Meinung, dass man den Menschen den Zugang zu Musik so leicht wie möglich machen sollte.

Sind Sie deshalb mit Ihren Eigenkompositionen, die eher zum Bereich des Mainstream gehören, aus der Klassik ausgebrochen? Ich habe mein halbes Leben lang Beethoven, Rachmaninov und Chopin – um nur die bekanntesten Komponisten zu nennen – gespielt. Doch mehr und mehr hatte ich das Bedürfnis, mit meiner Musik ein breiteres Publikum anzusprechen. Darüber hinaus hatte ich immer schon ein offenes Herz für das Jazzpiano eines Keith Jarrett und kann mich für die Soundtracks von Filmkomponisten ebenso begeistern wie für populäre Songs von Queen oder Coldplay. Was mir als Komponist am wichtigsten ist: Ich möchte positive Emotionen vermitteln. Meine Musik soll den Menschen Mut und Hoffnung geben.

Mit „My Urban Piano“ wollen Sie sogar auf gesellschaftspolitischer Ebene etwas bewegen…

Die Einbindung mehrerer europäischer Kulturstädte soll den Gedanken einer gemeinsamen Kultur und Identität stärken. Dadurch, dass ein Künstler aus der jeweiligen Kulturhauptstadt den Auftrag bekommt, ein Klavier zu gestalten, wird das Projekt zudem zum Vehikel der bildenden Kunst. Und nach jeder Aktion wird das Piano an eine kulturelle oder soziale Einrichtung verschenkt. Daher die gesellschaftspolitische Note.

Und wo steht das Klavier, das Raphael Gindt für „Heartland“ gestaltet hat?

Im Ratelach in der Escher Kulturfabrik. Dort kann es für Konzerte oder von Gelegenheitsklavierspielern benutzt werden, denn obwohl es als rostiges Piano gestaltet wurde, ist es ein ausgezeichnetes Instrument.