„Slaps and Beans“ wurde bereits 2017 erstmalig veröffentlicht und hat den Sprung auf zahlreiche Plattformen geschafft. Pünktlich zum 90. Jahrestag der Geburt von Bud Spencer wurde die Prügelorgie auf iOS und Android veröffentlicht. Ein guter Grund das Beat’em up endlich anzutesten.

Slaps and Beans // Genre: Beat’em up // Studio: Trinity Team // Publisher: Buddy Productions // Termin: erhältlich // Plattform: u.a. PS4, Xbox One, Switch, Mac, Windows, Android und iOS // Preis: 4,49 Euro (iOS) // Altersempfehlung: 12+

„Marmor, Stein und Eisen bricht, aber mein kleines Fäustchen nicht!“ kalauert Carlo Pedersoli (alias Bud Spencer) in „der Dicke in Mexiko“, eine filmische Verulkung schießwütiger Italowestern. Und genau dieser Kalauer fasst das Spieleprinzip von „Slaps and Beans“ geradezu perfekt zusammen. Im 2D-Beat’em up, das mit schickem Retro-Charme daherkommt, schlüpft der Spieler wahlweise in die Rolle von Bud Spencer oder seinem ewigen Sidekick Terence Hill (je nach Charakterwahl hat man leicht andere Fähigkeiten) und prügelt sich durch die halbe Filmografie der Beiden. Klare Referenzen an unter anderem „die rechte und die linke Hand des Teufels“, „Miami Cops“ oder „zwei Asse trumpfen auf“ sind im Spiel auf jeden Fall vorhanden.

Das Filmduo Spencer/Hill hat bei vielen Fans Kultstatus erreicht, vor allem wegen der markigen Sprüche und den zünftigen Raufereien, welche die Filme prägten. Die Szenarien der Streifen waren dabei in der Regel eher dürftig, passten vom Umfang her wahrscheinlich auf einen handelsüblichen Bierdeckel und wurden trotz ihrer Popularität von Kinokritikern geächtet. Es bedurfte also als einiges an Mut vom italienischen Independent-Studio „Trinity Team“ den beiden Kultkloppern ein spielerisches Denkmal zu setzen, das zum einen Fans nicht enttäuscht, zum anderen als Videospiel auch noch ansatzweise etwas hergibt. Finanziert wurde die spielerische Hommage vollständig über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter (was den Entwicklern eine gewisse Narrenfreiheit garantiert haben dürfte), und als einer der Produzenten war Bud Spencers ältester Sohn Guiseppe Pedersoli mit an Bord. Eigentlich beides gute Voraussetzungen, um die beiden erwähnten Aspekte abzudecken oder?

Auf der Habenseite hat das Game einiges stehen. Zum einen wurde die Grafik ganz im 16bit-Stil der 90er gehalten, etwas was „Slaps and Beans“ zu einem ansprechend aussehenden „Retro-Pixel-Prügler“ mutieren lässt und für die richtige Stimmung sorgt. Untermauert wird diese Stimmung, durch Originallieder aus den Filmsoundtracks, sowie den klassischen Soundeffekten, wie sie aus den Filmen bekannt sind. Auch das einfache, wie geniale Spielprinzip mit der sehr einfach gehaltenen Steuerung weiß zu überzeugen. Unmissverständlich kommt einem der Beat’em up-Arcade-Klassiker „Double Dragon“ in den Sinn. Die beiden Protagonisten verfügen jeweils über zwei verschiedene Angriffe (einen schnellen und einen wuchtigen), man kann Gegenangriffe abwehren (zugegebenermaßen ist dies quasi unnötig, denn Taktik ist kaum gefragt, einfach schnell genug austeilen reicht aus) und nicht zuletzt kann man Gegenstände (vom Stuhl über die Bratpfanne bis hin zur Billardqueue) aufheben und Gegnern damit einen neuen Scheitel ziehen.