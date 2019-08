Strahlend blauer Himmel, azurblaues Wasser, weiße Häuser – das ist die Costa del Sol. Von Estepona nach Nerja erstreckt sich die spanische Sonnenküste über 143 Kilometer. Eindrücke mehrerer Reisen.

320 Tage im Jahr scheint die Sonne an der Costa del Sol. Das Klima ist ausgeglichen. Egal, zu welcher Jahreszeit es einen gen Süden zieht. Während der Sommermonate finden natürlich viele Touristen nach Spanien und insbesondere nach Andalusien. Doch selbst während der ruhigeren Monate zeigt sich die Küste von ihrer schönsten Seite. Dann herrschen immerhin noch 15 bis 20 Grad – und der Himmel erscheint noch viel tiefblauer als im Sommer. Obwohl Orte wie das Bergdorf Frigiliana im Winter in eine Art Schlaf fallen, macht es sie nicht uninteressanter: Die weißen Häuser, die bunten Fester und Türen, das Blau des Himmels und das Orange der Früchte, die an den Bäumen hängen, kreieren unglaublich schöne Farbkontraste. Obendrein treffen Berge und Küste hier aufeinander. Kein Wunder, dass es bereits mehrmals zum schönsten Dorf Andalusiens gekürt wurde. Kurz vor Ostern erwacht Frigiliana plötzlich wieder. Dann steht der Frühlingsputz an und es wird frisch gestrichen, weshalb es noch wochenlang nach Farbe im Dorf riecht. Die Spanier sind stolz auf ihre Heimat und wollen sie von der besten Seite zeigen.

Geografisch gesehen ist man nicht weit von Afrika entfernt, und das spürt man, sieht man, riecht man.

Ein weiteres Highlight auf der 143 Kilometer langen Küste ist Málaga. Die Stadt mit rund 570.000 Einwohnern verfügt über 300 Restaurants im historischen Zentrum und über 37 Museen. Trotz des jährlichen Touristenansturms ist es eine Stadt, die nicht nur von Touristen lebt. Die Einheimischen sind ebenso präsent, insbesondere je später der Abend wird. Die „Malagueños“ lieben es, sich zurechtzumachen, auszugehen, zu leben. Das merkt man auch, wenn die „Feria“ in der Stadt ist, so wie jetzt gerade. Die „Feria de Agosto“ ist das größte Spektakel der Küstenregion. Sie gehört zu den ältesten europäischen Festivals: Sie wird seit 1491 zelebriert und dauert zehn Tage. Sogar kleinere Orte an der Costa haben ihre „Feria“, wo Farbenpracht auf Flamenco trifft, selbst wenn der Jahrmarkt hier meist nur ein Wochenende dauert.