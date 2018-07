Am Tag der Wahrheit ließen wir uns mit dem Taxi zum Restaurant chauffieren und stellten fest, nicht gerade in einem der hippsten Stadtteile zu sein. Was dann aber folgte, übertraf all unsere Vorstellungen. An der Außenfassade leuchtete hell die Aufschrift „Tickets“ und wir traten in das wohl zauberhafteste Restaurant ein, das ich je gesehen habe. In den Fenstern hingen Heißluftballons, und der Tresen, auf dem sich auch unser Platz befinden sollte, schlängelte sich um die offene Küche. Das Restaurant erinnert nicht an ein typisches Sternelokal, sondern eher an eine quirlige bunte Tapas Bar. Unsere zuvorkommende Kellnerin in ihrer märchenhaften Uniform erklärte uns, wir könnten von der Karte bestellen oder uns überraschen lassen.

Wir legten unser Glück in ihre Hände und starteten den Abend mit einem herrlich erfrischenden Cocktail. Dies war der Auftakt einer kulinarischen Reise, wie man sie nur selten erlebt, die vielleicht in dieser Form sogar einzigartig ist. Den Anfang machten drei Klassiker, Oliven, Brot und eine Art knusprig gefülltes Fladenbrot – in einer Ausführung, wie sie besser und feiner nicht sein könnte. Die Oliven überraschten mit flüssigem Kern, das Brot, kleine krosse Würfel mit Tomate waren ebenfalls in ihrer Einfachheit perfekt. Was folgte, waren unzählige kleine Teller, die in ein bis zwei Happen schnell, aber mit bleibendem Eindruck auf der Zunge zergingen. Ein Traum war der in Form von Sashimi angerichtete Kalmar, die luftigen Mini-Käse-Airbags oder auch die „Airbaguette de Rubia“, ein kleines hohles, knuspriges Baguette mit Jamón umwickelt, um nur einige der 18 erlesenen Köstlichkeiten zu nennen. Nur das Wagyu Beef brachte die Geschmacksknospen nicht zum Vibrieren und konnte trotz sehr guter Qualität und fachlich solider Zubereitung nicht mit den Tapas mithalten.

