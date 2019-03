Um eine rote Büroklammer ging es bei der Eröffnung der diesjährigen Springbreak in Luxexpo-The Box. Blogger Kyle MacDonald erzählte, wie er durch Tauschgeschäfte ausgehend von eben dieser Büroklammer schlussendlich in den Besitz eines Hauses gelangte. Damit war der Rahmen gesetzt: Kreativität und Mut zum Unternehmertum sind die Hauptakzente der Springbreak. Und dass es daran in Luxemburg nicht mangelt, konnte der Besucher auf den vielen Ständen selbst erfahren.

Fotos: Thierry Martin