50 Jahre nach der Eröffnung des ersten Cactus-Lebensmittelladens in Bereldingen gibt es nun auch einen Cactus-Supermarkt im Norden des Landes. Und zwar in dem Shoppingcenter in Marnach. Feierlich eröffnet wurde das neue Einkaufsparadies im Beisein von Staatssekretärin Francine Closener.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts