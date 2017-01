Elvis 82. Birthday Concert Celebration

revue verlost 5×2 Eintrittskarten für Elvis 82. Birthday Concert Celebration

Schicken Sie bis zum 11. Januar so oft Sie möchten per SMS (1€ pro SMS + Gebühr) den Text:

ELVIS + ihr Name an die Nummer 64647.

Die Gewinner werden von uns kontaktiert.

Viel Glück 🙂