Aus Zeitmangel greifen viele Berufstätige in der Mittagspause zu Pasta, Pizza und Co. Dabei lässt sich seit einigen Jahren eine Wende in Luxemburg erkennen, hin zu gesundem Fastfood. Wir haben drei Unternehmen besucht, die diese Alternative fördern.

Fotos: Philippe Reuter, Leslie Schmit

Vom Fastfood wegzukommen, ist gar nicht so einfach. Wer unvorbereitet in den Tag startet, hat fast keine andere Wahl, als sich etwas von der Imbissbude, Tankstelle oder vom Bäcker zu holen. Was wäre, wenn man gar nicht erst aus dem Teufelskreis ausbrechen müsste, um sich gesünder zu ernähren?

In unserer Gesellschaft ist Fastfood ein durchweg negativ konnotierter Begriff. Was wir eigentlich damit meinen, sind sogenannte „Convenience“-Produkte. Also bequeme Lebensmittel, die meist schon verzehrfertig sind. Sprich: Pommes, Burger und anderes Junkfood. Allerdings wird zwischen sechs verschiedenen Verarbeitungsstufen unterschieden. Mikrowellengerichte, die nur noch aufgetaut oder aufgewärmt werden müssen, werden beispielsweise als regenerierfertig bezeichnet.

Im Berufsalltag greifen die meisten zu Artikeln mit einem hohen Convenience-Grad. Die Lebensmittelindustrie nimmt uns die zeitaufwendige Zubereitung ab. Praktisch. Um ein paar Minuten zu sparen, nehmen wir jedoch einiges in Kauf. Vorgefertigte Gerichte enthalten mehr Zusatzstoffe, Nährstoffe gehen hingegen verloren. Sie sind vergleichsweise teuer und können geschmacklich kaum mithalten. Persönliche Vorlieben können nicht berücksichtigt werden und obendrein führen die Verpackungen zu einer Menge Abfall. Doch ist jedes „schnelle“ Essen automatisch kalorienreich, ungesund und umweltschädigend? Die Antwort lautet: nein.

Vor rund zehn Jahren hat hierzulande ein Umdenken eingesetzt. Statt fettiger Klassiker setzen die Unternehmen nun vermehrt auf eine leichte Küche. Immerhin können Wraps, Salate und Säfte genauso schnell, wenn nicht sogar schneller, vor Ort hergestellt werden. In den vergangenen Jahren habe sich viel am Ernährungsbewusstsein der Luxemburger verändert, bestätigt auch Chefköchin Kristjana (Jana) Steingrímsdóttir. Seit 2010 arbeitet sie im Restaurant und Take-away „Happ“. Als es seine Türen zum ersten Mal öffnete, stand es mit seiner Philosophie fast alleine da. Von Anfang an wurde auf frische, gesunde und bunte Zutaten gesetzt. Wer beim Namen an Häppchen denkt, liegt falsch, denn er steht eigentlich für „healthy and pure products“.

Fünf Tage die Woche steht Jana mit ihren Kolleginnen in der Küche und bereitet hauseigene „food bags“ zu. In der Mittagsstunde kommen die Kunden vorbei und holen ihre fertig zusammengestellten Menüs ab, gehen zum Picknick, bestellen sie ins Büro oder essen vor Ort. Die Gerichte in den „Futterpaketen“ sind aufeinander abgestimmt und so konzipiert, dass Zuckerschübe und Heißhungerattacken ausbleiben. „Kohlenhydrate, zum Beispiel Nudeln, sättigen nicht auf Dauer. Nachmittags ist der Kohldampf wieder da“, weiß die Köchin und Gesundheitscoachin.