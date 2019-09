Wer Weinkönigin werden wollte, musste auch Winzermädchen sein, und verschiedene Arbeiten im Weinberg meistern. Das war Voraussetzung. „Ich wurde in einem Lokal in Grevenmacher gekrönt“, erinnert sie sich ganz stolz. „Das war damals noch nicht so pompös aufgezogen wie heute. Das war ja alles nicht allzu lang nach dem Krieg und wir hatten nicht dieselben finanziellen Mittel. Das kann man gar nicht vergleichen, aber wir waren zufrieden. Sehr sogar. Mein Vater und die ganze Familie waren sehr stolz.“ Zusammen blättern wir die Seiten des so reichhaltig mit Erinnerungen gefüllten Fotoalbums durch. Auf ihrem Festwagen, geschmückt mit vielen bunten Blumen in Form eines riesigen Schmetterlings, mit ihrer goldenen Krone auf dem Kopf, ihrem rosa Kleid und der weißen Perlenkette sieht sie fast aus wie eine Königin aus einer Märchenwelt. Als sei das alles nicht ganz real. „Das Kleid mussten wir in Trier im Stadttheater aussuchen. Das war damals so. Da wurden keine persönlichen Wünsche erfüllt. Es wurde angezogen, was man uns anbot“, verrät Marie-Thérèse Urwald. „Meinen Rock für den Vorabend der Festlichkeiten hatte ich mir sogar selbst angefertigt.“ Trotzdem wurde reichlich gefeiert. Daran erinnert sich Cécile Clemens gerne. Die damals frisch gekrönte Weinkönigin feierte mit Bacchus, dem Gott des Weines, bis tief in die Nacht. Doch am nächsten Tag wurde die Weinhoheit in die Realität des Alltags zurückgebeten. „Ich habe immer gesagt: Wenn ich Weinkönigin werde, dann mache ich am nächsten Tag blau“, erklärt sie mir mit einem schelmischen Blick. „Doch am Morgen hat mein Vater mich in die Weinberge geschickt. Die Trauben waren reif für die Weinlese. Darüber habe ich mich natürlich nicht gefreut, aber damals war das halt so. Da wurde nicht diskutiert.“