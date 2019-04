Mode kann auch fair produziert werden. Damit gemeint sind faire Löhne und Arbeitsbedingungen gegenüber den Menschen, die dafür sorgen, dass immer das gerade benötigte Kleidungsstück in unserer Garderobe bereithängt. Solche Mode war in den Rotondes in Luxemburg zu sehen, wo nicht weniger als 30 Aussteller ihre Ware feilboten.

Fotos: Thierry Martin