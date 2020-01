Es ist ein Spiel mit Körper und Farbe, das Bodypaint-Künstlerin Lynn Schockmel mit viel Geschick und Talent meistert. Mehrmals hat sie es in den letzten zehn Jahren auf internationalen Meisterschaften bereits bis ganz oben aufs Siegertreppchen geschafft.

Die Kunst der Körperbemalung ist eigentlich so alt wie die Menschheit selbst. Schon in der Urzeit wurden Gesicht und Körper mit Kriegsbemalung gekennzeichnet oder zur Tarnung für die Jagd mit Pigmenten bedeckt. Eine primitive Schminktechnik, die eher praktische als ästhetische Gründe hatte. Heute spricht man eher von Kunst oder Performancekunst, wenn das Thema Bodypainting erwähnt wird. Sie besteht darin, die Leinwand des Malers durch einen menschlichen Körper zu ersetzen.

„Wie ein Modedesigner erstelle ich zuerst eine Skizze.“ Lynn Schockmel, Bodypaint-Künstlerin

„Noch bevor ich sprechen konnte, habe ich schon gemalt“, erinnert sich Lynn Schockmel amüsiert. „Ein Blatt und ein paar Buntstifte haben als Kind gereicht, um mich ruhigzustellen“, gesteht sie lachend. Auch wenn sie sich in erster Linie nicht für einen künstlerischen Beruf entscheidet, hat die 36-jährige Erzieherin im Laufe der Jahre ihr Talent, sozusagen als Autodidaktin, weiterentwickelt. Von Kind an bringt ihre künstlerische Neugierde sie immer wieder dazu, sich auf eine neue artistische Art und Weise auszudrücken und neue Techniken zu erforschen. Immer wieder strebt sie danach, ihre Fähigkeiten noch eine Etappe weiter zu entwickeln. So entdeckt sie vor ungefähr zehn Jahren durch Zufall eine neue, spannende, künstlerische Herausforderung: Gesichtsbemalung für Kinder. „Anfangs habe ich mich in Büchern und im Internet umschaut und die Face-Paintings einfach kopiert. Aber das hat mir dann irgendwann nicht mehr gereicht“, erinnert sich die junge Frau. „Ich empfand den Drang, Techniken zu erlernen, um meine kreative Arbeit regelrecht zu verfeinern und natürlich effizienter zu machen.“ In Luxemburg wird sie nicht fündig und so nimmt sie an Ausbildungskursen und Workshops im Ausland teil. Dort entdeckt sie einen Kunststil, der ihr bis dahin eher unbekannt war und sie trotzdem vom ersten Augenblick an faszinierte. Eine regelrechte Inszenierung des menschlichen Körpers als Kunstobjekt, bei der die junge Luxemburgerin, wie aus einem Impuls heraus spürt, dass sie diese Neuentdeckung weiter erforschen muss. Um die unterschiedlichen Facetten des Bodypaintings zu entdecken und vielleicht in diese Branche einzusteigen, gibt es seit 1998 in Europa nur einen einzigen Ort, den die Meister der Körperbemalung jedes Jahr heimsuchen, das „World Bodypainting Festival“ in Österreich. Laut Veranstalter „das bunteste Event der Welt“, wo neben zahlreichen Workshops und Shows auch dieses Jahr im Juli wieder die Weltmeisterschaft der besten Körpermaler stattfindet. „Künstler aus aller Welt kommen jedes Jahr dort hin“, verrät Lynn Schockmel. „Die Crème de la Crème! 2009 habe ich dort in einem Workshop meine allererste Ganzkörperbemalung gemacht.“ Und nur ein Jahr später schreibt sie sich trotz weniger Erfahrung für die Weltmeisterschaft ein. „Natürlich habe ich nur einen der letzten Plätze belegt“, verrät sie lachend. „Ich hatte ja fast keine Ahnung, wie man solch eine Meisterschaft angeht und was die Jury hauptsächlich erwartet.“