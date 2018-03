Als das Festival Migrations, Cultures et Citoyenneté 1981 geboren wurde, gab es lediglich ein paar Stände auf dem Knuedler, und der Anteil von Nicht-Luxemburgern in der Bevölkerung lag bei 26 Prozent. Seitdem hat sich vieles verändert. Bei der 35. Auflage des beliebten Festivals boten rund 400 Stände reichlich Gelegenheit, in der Luxexpo auf Weltreise zu gehen.

Fotos: Caroline Martin