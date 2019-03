Das Einzige was einen 911er in Bedrängnis bringen kann – und muss – ist sein direkter Nachfolger. Porsche präsentierte eben den Typ 992 mit neuem „Wet Mode“ und es stellt sich die Frage, wie lange die Grenzen der Physik das noch mitmachen.

Fotos: Porsche

Er ist wieder einmal breiter geworden, der Hecktriebler Carrera S übernimmt die Breite des Allrad-Carreras der Vorgängergeneration. Die Scheinwerfer in der Front sind jetzt wieder mehr aufgerichtet, das Band der Heckleuchten ist durchgehend und sehr filigran. Darüber thronen die vertikalen Lufteinlässe mit mittig positioniertem, drittem Bremslicht. Weil dieses Licht bei hochgefahrenem Heckspoiler verdeckt würde, ist es in selbigem gleich noch einmal integriert. Der Heckspoiler ist breiter und reicht jetzt fast bis zum äußeren Ende der Heckleuchten. Die Modellbezeichnung ist in einer neuen Schrift gestaltet, ihrerseits eine modernisierte Version des Schriftzuges der 70er Jahre. Der 911 hat jetzt herausfahrende Türgriffe à la Range Rover Velar, die allerdings nicht horizontal aus-, sondern vertikal hochklappen. Sie betonen die glatte Flanke. Die hintere, abfallende Dachlinie, im Porsche-Jargon „flyline“ genannt, mündet in einem muskulösen Gesäß.

Die lange nach vorne gezogene Haube mit der markanten Vertiefung vor der Windschutzscheibe ist ebenfalls eine Hommage an die G-Serie der 70er Jahre. Dieser Lufteinlass dient ausschließlich der Belüftung des Innenraums, nicht aber des hinter den Rücksitzen angeordneten Motors, der um 20 cm nach vorne verschoben wurde. Wenn man die Heckklappe öffnet, setzt erst einmal Entsetzen ein, denn außer zwei Plastikpropellern ist vom wundervollen Aggregat rein gar nichts zu sehen. Dennoch sagt Interieur-Designchef Ivo van Hulten: „Die Heckseite ist die Schokoladenseite eines 911ers.“ Der überhole einen anderen Verkehrsteilnehmer ja so oft, dass der ihn meistens nur von hinten sehe. Schwäbische Hybris, ohne Zweifel. Der variabel ausfahrende Das Kfz-Zeichen am Heck ist sehr tief platziert.

Innen hat sich auch einiges getan. Die fünf Rundinstrumente im Tuben-Look entwickelten sich seit den 60er-Jahren von einer horizontalen Auslegung in eine vertikale Interpretation, besonders durch den Einzug der Bildschirme für das Infotainment und die damit verbundenen zusätzlichen Funktionen. Dann, mit der Verbesserung der digitalen Anbindungen, wieder in eine horizontale Ästhetik. Interieur und Individualisierung sind weiterhin top: sogar Holz fürs Armaturenbrett wird angeboten. Obwohl es dort vielleicht gar keinen Platz hat, sieht das unpolierte Holz sogar richtig gut aus. Die ausfahrenden Becherhalter, diese „Basketball Hoops“ in Miniatur des 991, sehen jetzt nicht mehr so scheußlich aus wie vorher, sind kleiner, robuster und stehen näher an den Türen, also weniger dominant im Raum. An der Mittelkonsole befinden sich „hard keys“ anstatt Untermenüs. Von den fünf Rundinstrumenten ist nur die zentrale Tube für den Drehzahlmesser mit integriertem, digitalem „Speedo“ analog, die vier anderen sind digital und können in unterschiedlichen Art und Weisen gestalten werden. Die vier Äußeren sind hinter zwei reflektierenden Glasscheiben verborgen, die zwei Tuben ganz außen vom Fahrer nur schlecht einzusehen, weil nämlich das Lenkrad dem Blick im Wege steht.

Im Zentrum des Armaturenbretts steht ein 10,9 Zoll großer Monitor mit Touchscreen, der Wahlhebel für das PDK-Getriebe wurde extrem verkleinert, es ist nur noch ein winziger Stummel übrig geblieben. Das „Manettino“ am Lenkrad heißt bei Porsche ganz banal „Mode Schalter“. Die Lederausstattung gibt es in den Farben Schwarz, Schiefergrau, Graphitblau (sic) und Bordeauxrot.

Das lederbezogene Lenkrad ist sehr griffig, hat einen idealen Durchmesser von 36 cm und seine beiden Kommandozentralen mit Drehregler für Spracheingabe, Radio und Telefon sind optisch sichtbar an den beiden Parallelholmen verschraubt und mit zwei tiefen Einkerbungen für die Daumen in der Viertel-vor-drei-Stellung versehen. Auf zwölf Uhr steht der obligate Streifen als Orientierungshilfe beim schnellen Umlenken zurück in die Ausgangsstellung. Sehr wichtig und lobenswert: es ist nicht nach unten hin abgeflacht! Der nicht abnehmbare Kontaktschlüssel ist wie immer links von der Lenksäule angesiedelt.