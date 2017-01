Schokoküchlein mit Rum-Vanillesauce

Für 6 Personen

Zutaten

Für die Vanillesauce

180 ml Vollmilch

60 g Sahne

3 Eigelb (Größe L)

3 EL Zucker

1 EL brauner Rum (keinen weißen Rum verwenden)

1 TL Vanilleextrakt

weiche Butter und Mehl, für die Förmchen

Für die Küchlein

125 g Butter

180 g Edelbitterschokolade (60% Kakaoanteil), fein gehackt

3 Eier (Größe L), raumtemperiert

5 EL Zucker

¼ TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

3 EL Mehl

1 EL reines Kakaopulver

Zubereitung

1. Einige Stunden vor dem Servieren die Vanillesauce zubereiten. In eine Schüssel ein feines Sieb einhängen und die Schüssel neben den Herd stellen. In einem kleinen Topf Milch und Sahne auf mittlerer Stufe erhitzen, bis sich am Topfrand Bläschen bilden. In einer mittelgroßen Schüssel die Eigelbe mit dem Zucker hell und cremig schlagen, dann nach und nach die heiße Sahnemilch zugießen und mit der Eiercreme verrühren. Die Mischung zurück in den Topf gießen und auf mittlerer Stufe unter ständigem Rühren drei bis vier Minuten erhitzen, bis sie so dick ist, dass sie den Rücken eines Löffels überzieht (bzw. eine Temperatur von 80-82˚C hat). Die Sauce durch das Sieb in die Schüssel streichen und lauwarm abkühlen lassen. Rum und Vanille unterrühren und die Sauce abgedeckt zwei Stunden kalt stellen.

2. Den Grill für indirekte mittlere bis starke Hitze (200-260˚C) vorbereiten. Die sechs Auflaufförmchen mit Butter fetten und mit Mehl ausstreuen, überschüssiges Mehl ausklopfen.

3. Für die Küchlein in einem mittelgroßen Topf die Butter auf mittlerer Stufe schmelzen lassen. Den Topf vom Herd nehmen, die gehackte Schokolade in die heiße Butter geben und drei Minuten stehen lassen. Anschließend kräftig verrühren, bis die Schokolade vollständig geschmolzen und glatt ist.

4. In einer großen Schüssel Eier und Zucker mit einem elektrischen Handrührer auf höchster Stufe etwa drei Minuten verrühren, bis sich das Volumen verdreifacht hat. Die warme Schokobutter mit Vanilleextrakt und Salz dazugeben, dann Mehl und Kakaopulver darübersieben und die Zutaten mit einem Teigschaber unter die Eimasse heben, bis sich alles verbunden hat. Den Teig gleichmäßig in die vorbereiteten Auflaufförmchen füllen und die Oberfläche jeweils glatt streichen.

5. Die Förmchen auf einem Backblech auf den Grillrost stellen und die Küchlein über indirekter mittlerer bis starker Hitze bei geschlossenem Deckel zehn bis zwölf Minuten backen, bis sie aufgegangen sind. Vom Grill nehmen.

6. Zum Servieren die warmen Küchlein in ihren Förmchen auf Dessertteller stellen, in die Mitte der Küchlein jeweils eine tiefe Mulde drücken und je zwei Esslöffel Rum-Vanillesauce hineingeben. Warm in den Förmchen servieren.