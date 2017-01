Fit fürs Büro

Ein neues Jahr bedeutet neue Vorsätze oder mindestens eine Neuauflage der alten. Statt Sie nach den Feiertagen mit der aktuellsten Ananas-Diät zu quälen, eine kleine Alternative, die langfristig funktionieren könnte. „Meal prep“ heißt der eigentlich harmlose Trend aus den USA.

Text: Françoise Stoll / Fotos: Milkos (Fotolia), GU, Françoise Stoll, black+blum

Pizza, Pasta und Döner sind die ungewollten Dauerbrenner in jedem Büro. In der Mittagspause wird sich schnell irgendetwas zwischen die Kiemen geschoben, um den Hunger zu stillen. Unmittelbar darauf folgen ein schlechtes Gewissen und das Versprechen, sich morgen (wenigstens gastronomisch) besser vorzubereiten. Doch, Sie ahnen es, am nächsten Tag sieht die Lage nicht anders aus. Aus dem Fastfood-Teufelskreis auszubrechen, ist gar nicht so einfach.

Für viele gehört der „walk of shame“ zur Imbissbude oder zur Tanke dazu. Andere entscheiden sich wiederrum für den fast täglichen Restaurantbesuch. Tagesmenüs sind zwar wesentlich gesünder, dafür teurer. Rechnet man die mittäglichen Abstecher ins nächstgelegene Lokal zusammen, kommt pro Woche ganz schön was zusammen. Warum also nicht etwas zu Hause vorbereiten? Und bevor jemand „Hilfe, Reste-Essen!“ schreit, tarnen wir das Ganze geschickt als moderne „healthy office lunch“-Idee.

Resteverwertung kann, besonders auf Dauer, ganz schön langweilig sein. Gut, dass die Amis den Bereich quasi neu erfunden haben. Für einen waschechten „meal prepper“ ist der Sonntag heilig. Am siebten Tag wird nämlich fleißig für die kommende Arbeits- oder Schulwoche gekocht. So manch einer empfiehlt sogar den Aktenschrank im Büro als Gewürzregal umzufunktionieren, aber wir wollen ja nicht übertreiben.

Ohne Tupperware und Co. geht gar nichts.

Die Ratschläge der selbsternannten Lunch-Box-Profis reichen von übergeschnappt bis selbstverständlich. Jeder, der ab und zu hinter dem Herd steht, weiß, dass Leichtverderbliches entweder früh oder gar nicht auf dem wöchentlichen Speiseplan steht. Was aus den unzähligen Blogs, Webseiten und Büchern hingegen deutlich und einheitlich hervorgeht. Ohne Tupperware und Co. geht gar nichts. Stehen Frischhalteboxen und Thermobecher bereit, kann gar nichts mehr schief gehen – bis auf den Transport. Dass sich die Handtasche schon vor halb zehn klammheimlich mit Suppe vollgesogen hat, erfreut niemanden. Also nicht an der falschen Stelle sparen und unbedingt schon daheim auf Dichtheit überprüfen.