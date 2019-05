Mithilfe eines interaktiven Brustgurts, den die Sportler tragen, kann der Coach auf dem Bildschirm präzise Messergebnisse mitverfolgen. Angefangen wird aber mit einigen Aufwärmungsübungen. Dann startet der Coach das Trainingsprogramm. Das Stimmungslicht und die Musik ändern sich je nach Übung. Das gibt dem Ganzen eine gewisse Dynamik. Christophe Tironi wird auf Ausdauer, Kraft, Gleichgewicht, Geschwindigkeit und Reaktivität getestet. Die Bewegungen sind intensiv und schnell. Der 28-Jährige kommt nach einigen Minuten schön ins Schwitzen, doch das Lachen vergeht im nicht. Er scheint begeistert. „Man kommt schon ins Schwitzen“, verrät der Sportslehrer, „und verbrennt genug Kalorien. Vielleicht nicht gerade 1.000, aber diese Methode ist sicherlich sehr effizient.“

An den Wänden und am Boden blinken farbige LED-Lichter an und aus. Der Sinn der Übung ist es, sie so schnell wie möglich zu berühren. Dazu kommen eine Ballübung und Bauchmuskelübungen, das Ganze immer noch im intensiven Rhythmus. Jede der acht Übungen dauert 45 Sekunden und dazwischen wird jedes Mal eine kurze Pause eingelegt.

„Die haben das Rad natürlich nicht neu erfunden“, meint Christophe Tironi. „Trotzdem ist die Umgebung und das Ambiente, das hier geschaffen wurde, einfach einzigartig. Es kann eine interessante Alternative für Leute sein, denen es normalerweise schwerfällt, in ein Fitnessstudio zu gehen. Das Konzept ist attraktiv, mit viel Musik, vielen Lichtern und die Präsenz eines Sportcoachs ist natürlich auch sehr interessant und motivierend.“ Dieser eher außergewöhnliche Gymnastikunterricht eignet sich, laut Hersteller, für alle Altersgruppen ab sechs Jahren, da sich das innovative Fitnessprogramm an jeden Teilnehmer anpasst.

Fotos: Philippe Reuter

Mehr Informationen: www.touch-and-play.lu