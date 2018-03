Zahlen lügen bekanntlich nicht. Im vergangenen Jahr nahmen 68.521 Wanderer an 70 Wanderungen teil. Der Altersdurchschnitt der lizenzierten Wanderer liegt bei 49 Jahren, und die Zahl der Wanderer, die auf permanenten Wanderwegen (PW) unterwegs sind, ist 2017 um 33 Prozent gestiegen. Trotz dieser erfreulichen Zahlen will FLMP-Präsident Romain Buschmann den Wandersport noch mehr vorantreiben, und das ist auch gut so. Die FLMP-Generalversammlung fand in Junglinster statt.

Fotos: Gabrielle Seil