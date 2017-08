Wer hätte gedacht, dass eine der weltweit wichtigsten Fotoausstellungen nicht in New York oder Paris stattfindet, sondern im provenzalischen Städtchen Arles? Und in diesem Jahr nimmt Luxemburg erstmals an dem Event teil. Mit 26 Künstlern und einer Ausstellung, die einen schöneren Ort als die „Chapelle de la Charité“ nicht hätte finden können.

Fotos: Romain Girtgen/CNA

Alles soll fließen. Das Licht. Die Bewegungen. Vor allem aber Herzenswärme. Und damit die erste Beteiligung Luxemburgs an dem 1970 von dem Fotografen Lucien Clergue, dem Schriftsteller Michel Tournier und dem Historiker Jean-Maurice Rouquette ins Leben gerufene Festival von Erfolg gekrönt wird, wurde im Vorfeld nichts dem Zufall überlassen. Eine unabhängige Vereinigung hat sich gegründet: Lët’z Arles vereint in ihren Reihen die Galeristin Marita Ruiter, Kunsthistoriker Paul di Felice, die Cercle Cité-Programmkoordinatorin Anouk Wies sowie weitere Fachleute der nationalen Kunstszene. Ihre Aufgabe beschränkt sich allerdings nicht bloß auf die Organisation der Ausstellung in der Provence, sondern es geht vor allem auch um die Sicherstellung einer dauerhaften Teilnahme an den weltweit bedeutenden „Rencontres de la photographie d’Arles“.