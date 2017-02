In nur einem Jahr hat der sehr junge Verein Catch a Smile in zahlreichen Unterstützungsaktionen den Flüchtlingen auf dem Balkan, in Griechenland und Frankreich viel geholfen, dabei viel erlebt und viel gesehen. Im Conterner Schulkomplex konnte man sich dabon bei der Vernissage ihrer Wanderausstellung überzeugen.

Fotos: Chrëscht Beneké