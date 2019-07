Hier gibt es garantiert keinen Schock an der Kasse. Der „Walygator“ ist aber nicht nur der preisgünstigste Freizeitpark Frankreichs, er feiert dieses Jahr auch sein 30-jähriges Bestehen.

Es rattert und es klappert gewaltig. Inmitten dieses Radaus steigt die Wagenschlange, langsam aber sicher den steilen Hang mehrere Meter hoch hinauf. „Holy shit. Help me!“ schreit jemand hinter mir. Mir wird so langsam mulmig. Trotzdem geht es noch ein Stück weiter aufwärts und ich ahne schon, was uns auf dem höchsten Punkt der Achterbahn erwartet. Die 36 Meter hohe Holzkonstruktion mit dem Namen „Anaconda“ ist die höchste ihrer Art in ganz Frankreich. Europaweit steht das Architekturwunder auf Platz fünf. Ich klammere mich dort fest, wo ich nur kann. Jetzt fällt mir erst ein, dass ich unter Höhenangst leide… zu spät. Mit einem fast senkrechten Sturz geht es mit hoher Geschwindigkeit in die Tiefe. Ich höre nur noch Schreie. Mit 90 Kilometer pro Stunde geht es von einer scharfen Kurve in die Nächste, bergauf, bergab. Nervenkitzel pur, auf einer Gesamtlänge von 1,3 Kilometern. Und dies ist nur eine von vielen aufregenden Attraktionen, die der „Walygator“ seinen Gästen zu bieten hat, wovon einige, und das ist wirklich unerwartet erstaunlich, einzigartig sind. Das „Monster“ zum Beispiel ist der längste Roller-Coaster Europas, der seine Gäste rückwärts, die Füße in die Tiefe hängend, mit 92 Kilometer pro Stunde durch die Luft schleudert.

„Im Durchschnitt besuchen uns in der Sommersaison täglich bis zu 2.000 Gäste“, verrät Pressesprecherin Mélanie Zaid. „Die meisten kommen aus der Großregion, das heißt Luxemburg, Belgien, Deutschland und natürlich aus Frankreich, in einem Umkreis von ungefähr zwei Fahrstunden mit dem Auto.“

„Dieses Jahr haben wir ein brandneues Far-West-Gebiet im Herzen des Parks eröffnet“, erklärt Mélanie Zaid. „Früher befand sich dort das Dorf der Schlümpfe. Die bunten Pilze haben wir abreißen lassen und, unter anderem, durch einen Saloon und die Sheriff Academy ersetzt.“ Eine interaktive Attraktion, wo man, wie ein Cowboy auf seinem Pferd sitzend, mit einer Pistole auf virtuelle Ziele schießt.