Die Verantwortlichen geben sich auch diesmal selbstbewusst. „Beim Mach-E musste eine GT-Version her“, erläuterte Ted Cannis, Chef der Elektrifizierung bei Ford, denn „kein GT, kein Mustang“. Ob das umgekehrt auch funktioniert, diese Antwort blieb er schuldig. Ach, wenn es doch nur so einfach wäre. Die ersten E-Mustangs heißen First Edition, Premium Edition, Select (USA) bzw. Mach (Europa), Base GT (USA) bzw. Performance GT (Europa). Zuerst hatte das Projekt des elektrischen SUV gar nicht als Mustang-Zucht begonnen, doch dann drehte sich die Assoziations- und Marketingspirale plötzlich derart schnell, dass keine noch so haarsträubende Parallele und kein gedanklicher Spagat abschreckend genug erschien.

Das Ding an sich

Aber kommen wir zum Ding an sich. Der lange Radstand zwischen den beiden völlig voneinander gelösten Achsen, zwischen denen keinerlei mechanische Verbindung besteht, beträgt 2,14 m, die nach hinten abfallende Dachlinie ist nur eine optische Illusion. In Wirklichkeit ist das Dach fast so horizontal wie ein Bügelbrett, und nur das farblich abgesetzte Seitenteil zum Dachspoiler hin lässt die Fata Morgana eines Coupé-Dachs erscheinen. Die Türen haben keine Türgriffe, werden nur noch über kleine runde Druckfelder an der B- und der C-Säule geöffnet. Wobei die Vordertür einen winzigen Haken hat, um sie aufzuziehen, während man zum Öffnen der Hecktür in die Öffnung hineingreifen muss, weshalb diese beim Entriegeln auch gleich von selbst einige Zentimeter aufspringt. Die GT-Version kommt serienmäßig auf 20-Zöllern daher, hat etwas mehr schwarze Bauteile, Bremssättel und Scheiben von Brembo. Was an der Front allerdings aggressiver sein soll als bei der Standardausführung, das kann man auch nach längerem Hinschauen nicht ausmachen. Wir erkannten nur einen konventionellen Kühlergrill hinter einer Scheibe aus Plexiglas, aber die Marketingabteilung von Ford sah das ganz anders. Die Ford-Designer arbeiten jetzt mit Virtual-Reality-Brillen, vielleicht eröffnet das ja Perspektiven, die dem Liebhaber analoger Hausmannskost verborgen bleiben.

Die Lautsprecher wurden aus den vorderen Türen zwar nicht verbannt, aber doch auf die Brüstung gehoben, um Platz für Staufächer zu machen. Der mittlere Sitz im Fond wurde ausgeschnitten, um ein Minimum an Beinfreiheit vor dem Mitteltunnel zu gewährleisten. Für Zeitgenossen mit breiten Schultern oder Hüften ist dieser Platz kaum geeignet. Der Einstieg nach hinten sei bequem und SUV-typisch unkompliziert, erklärte einer aus dem Designteam während der statischen Vorstellung des Mach E in Los Angeles. Dann machen sich die Journalisten prompt wie die Heuschrecken über die Sache her und, siehe da, die ersten drei stießen sich einer nach dem anderen den Kopf beim Einsteigen in die zweite Reihe. Ganz so einfach schien das dann doch nicht zu sein. Der Ausschnitt der Tür ist jedenfalls nicht optimal gelungen.