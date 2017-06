Blutorangensalat mit Rüben und Avocado

für 4 Personen

Zutaten

je eine kleine gelbe, rote und

Chioggia-Rübe

3-4 Blutorangen

1 TL Senf

4 EL Olivenöl

1 EL Holunderblütenessig

Saft einer halben Zitrone

Saft einer halben Blutorange

1 kleine Fenchelknolle

1 Avocado

2-3 Zweige Minze

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung

Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Rüben in eine feuerfeste Form geben. Zwei Zentimeter hoch Wasser angießen, mit Salz würzen und mit Alufolie sehr gut verschließen. Im Backofen 40 bis 50 Minuten (je nach Größe etwas kürzer oder länger) weich garen. Rüben etwas abkühlen lassen, mit den Händen aus der Schale lösen und in Spalten schneiden. Blutorangen mit einem scharfen Messer schälen, dabei auch die weiße Haut entfernen. Orangen in dünne Scheiben schneiden und vier Teller damit auslegen. Für das Dressing Senf, Olivenöl, Essig, Zitronen- und Blutorangensaft in ein Schraubglas mit Deckel füllen und gut durchschütteln. Fenchel putzen, hauchdünn hobeln und mit etwas Dressing vormarinieren.

Avocado halbieren, Kern entfernen, Fruchtfleisch mithilfe eines Löffels aus der

Schale lösen und in Scheiben schneiden. Minzblätter von den Zweigen zupfen.

Alle Zutaten dekorativ auf den Orangen anrichten, mit dem Dressing beträufeln

und mit Salz und Pfeffer würzen.

Ein kalifornischer Vorspeisensalat, wie er im Buche steht. Auch mit zerbröseltem Ziegenkäse oder Burrata einfach nur gut.