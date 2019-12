Zum Feiertag gibt es für diese limitierte Auflage (eine lange Tradition des Hauses) spezielle bronzefarbene Felgen von Rays Co. Ltd, dazu Bremsen von Brembo vorne und von Nissin hinten, diesmal auch innenbelüftet, Stoßdämpfer von Bilstein und Sportsitze von Recaro. Wieso man dem kleinen Sportler die 34 mm dicken Brembo-Zangen aus Aluminium mit den vier gegenüberstehenden Bolzen ausschließlich vorne und nicht gleich auf allen vier Rädern spendiert hat, muss man vermutlich den Buchhalter fragen, diesen humorlosen Geizhals. Eine andere Erklärung wäre: Dieses Federgewicht braucht keine Anker wie ein Ozeandampfer. Ein Audio-System von Bose mit neun Lautsprechern (AudioPilot2) gibt es als Dreingabe, vier der Lautsprecher befinden sich in den Kopfstützen, das Infotainment-System Mazda Connect kann natürlich auch Apple CarPlay und Android Auto ansteuern – alles andere wäre heute nicht mehr denkbar. Die Dimensionen (3.915 mm x 1.735 mm x 1.235 mm) sind immer noch überschaubar, der Radstand beträgt 2.319 mm, das manuelle Sechsganggetriebe ist von der ganz knackigen Art und die Lenkung per Zahnstange bereitet viel Rückmeldung, die der nicht sehr hart gefederte Roadster mit spektakulärer Schieflage und reichlich Rollbewegung in schnellen Kurven über Reifen des Kalibers 205/45R17 ins Steißbein überträgt. In Japan, dem Heimatland der Drifter, wird der MX-5 Softtop mit 16-Zoll-Rädern ausgeliefert, im Rest der Welt werden sowohl Hard- wie auch Softtop mit 17-Zöllern bestückt.

Und wieso man dreißig Jahre nach der Geburt erst jetzt darauf kommt, dass der Name „Miata“ – denn so heißt der MX-5 in den USA, wo er das Tageslicht erblickte – eigentlich aus dem Alt-Deutschen kommen und „Belohnung“ heißen soll, entzieht sich jeglicher Logik. Miata könnte genauso gut nach einem Fräulein von der Elfenbeinküste benannt sein, deren Name im lokalen Dialekt „diejenige, die jeden glücklich macht“ heißt. Aber auch das wäre ein bisschen weit hergeholt. Also: Vorsichtshalber niemandem aus der Marketingabteilung glauben, denn die lügen alle wie gedruckt. Kaufen kann man ihn inzwischen wohl nur noch als Gebrauchtwagen, denn die limitierten Auflagen gehen weg wie Maki-Sushi auf dem Fließband des Szene-Restaurants. Kleine schmackhafte Happen eben.