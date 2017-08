Süßkartoffel mit marinierten Kichererbsen und Cashew-Dill-Soße



für 1 Person

Zutaten

1 Süßkartoffel

240 g Kichererbsen (Abtropfgewicht)

eine Handvoll Dill

1 Knoblauchzehe

eine Handvoll Cherrytomaten

Für die Marinade „Döner-Style“:

1 TL Meersalz

1 TL Paprikapulver

1 TL Oregano

1/2 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Schwarzkümmel

1/2 TL Senfsamen

6 EL Öl

Für die Cashew-Sour Cream:

125 g über Nacht eingeweichte

Cashew-Nüsse

4 EL Zitronensaft

1/2 TL Salz

1 TL Hefeflocken

80 ml Wasser

Zubereitung

Für die Marinade „Döner-Style“ alle Zutaten zusammenmischen und über beliebiges Gemüse, Tofu oder andere Zutaten geben. Über Nacht einwirken lassen. Kichererbsen abtropfen lassen und mit der Marinade einreiben. Über Nacht ziehen lassen. Am Folgetag die Süßkartoffel grob in Scheiben schneiden und circa 15 bis 20 Minuten in Alufolie, direkt in der Grillkohle oder auf dem Rost garen. Die Kichererbsen bei 180 Grad für circa 15 Minuten im Ofen backen. Cherrytomaten in Spalten schneiden. Für die Cashew-Sour Cream alle oben genannten Zutaten in den High-Speed-Blender oder in den Mixer geben und pürieren. Dill und Knoblauchzehe kleinhacken und zur Sour Cream geben. Die Süßkartoffel nach dem Grillen mit der Cashew-Dill-Soße und den gebackenen Kichererbsen garnieren. Dazu passt ein frischer Blattsalat.