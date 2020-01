Musik

Wer war für die Beatles wichtiger – John Lennon oder Paul McCartney? Kann Bob Dylan eigentlich singen? Wie sollte man die Jahresbestenlisten der Musikkritiker lesen? Was ist guter Geschmack? Und zu guter Letzt: Welches Lied soll man für die eigene Beerdigung auswählen? Auf all diese und viele weitere mehr gibt Maik Brüggemeyer in seiner Gebrauchsanweisung für Pop Antworten. Und er kennt sich aus. Verdammt gut sogar. Was allerdings nicht wirklich verwundert, denn seit 2001 arbeitet der Geistes- und Sozialwissenschaftler beim „Rolling Stone“. Was indes erstaunt, ist die Tatsache, dass dieser Experte in Sachen Musik den Leser keine Sekunde lang mit seinem Fachwissen langweilt und man nach der Lektüre trotzdem das Gefühl hat, über alles und jeden genauestens Bescheid zu wissen und mitreden zu können, wenn sich Pop-Nerds unterhalten. Darüber hinaus zeigt dieses Buch, dass Musik – egal wie gut oder schlecht sie ist – von der Zeit und dem Ort ihrer Entstehung erzählt. Also von uns.

Bei Penguin, 10 Euro.