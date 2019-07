Für die Jurastudenten ist es jedes Jahr das Event zum Jahresabschluss. Beim Gala du droit treffen sich künftige Juristen, Anwälte, Richter, Notare, all jene, die in den kommenden Jahrzehnten im Luxemburger und internationalen Rechtswesen aktiv sein werden. Dieses Jahr fand das elegante Fest in der Brasserie Schumann, die auf dem Weg zum Grand Théâtre liegt, statt.

Fotos: Thierry Martin