Thérèse ist endlich am Ziel angekommen. In einem Quiz werden jetzt ihre Erinnerungen abgefragt, und es wird getestet, was sie alles während ihres Wettlaufs auf dem Bildschirm beobachten konnte. Die Spielkonsole soll nämlich nicht nur die körperliche Bewegung fördern, sondern auch den Geist. Nicht selten wird sie als Vorbeugung gegen Demenz und Alzheimer eingesetzt. Drei richtige Antworten auf vier Fragen. Mit ihrem Endresultat scheint Thérèse zufrieden, auch wenn sie der Wettlauf erschöpft hat. Sie wünscht sich eine süße Limo, um neue Kräfte zu sammeln.

„Diese Aktivität hat natürlich ein Ziel“, erklärt Cathy Gross. „Es wird jedes Mal eine Auswertung durchgeführt, um festzustellen, ob ein Spiel auch die richtige Auswirkung auf die Person hat. Wir passen uns natürlich auch dem Gesundheitszustand unserer Teilnehmer an. Sie sind sich auf keinen Fall alleine überlassen.“

Neuerdings bietet die Tagesstätte der „Stëftung Hëllef Doheem“ ihren Gästen auch Tablets an. Prävention geht nun eben auch durch digitale Medien. „Wir möchten sie an die neuen Technologien gewöhnen“ erklärt Tom Bouché. „Die Neugierde ist auf jeden Fall da. Sie sind erstaunt, dass man auf einem Tablet eine Film anschauen kann, die Zeitung lesen kann oder Lieder einfach abrufen kann.“ Natürlich haben die Tablets auch eine kognitive Rolle. Hier geht es vor allem darum, die technologische Anwendung sinnvoll und sinngemäß zu machen. Das kann zum Beispiel mit Hilfe von Spiele-Apps gefördert werden. Das Projekt scheint auf jeden Fall schon viel Erfolg zu haben. In der kleinen Gruppe waren alle so stark auf das Tablet konzentriert, dass sie nicht einmal gemerkt haben, als wir uns verabschiedet haben.

Fotos: Philippe Reuter