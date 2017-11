Im idyllischen Rahmen des Stadtparkes in Colmar-Berg fand auch in diesem Jahr die Gartenmesse „Tendances Jardins“ statt. Eingeladen waren rund 90 Aussteller aus Luxemburg, Belgien, Frankreich, Deutschland und Holland, die ihre schönsten Ideen für den heimischen Garten preisgaben. Und so lockte die Ausstellung erneut zahlreiche Besucher an.

Fotos: Marie-Anne Hilger & Chantal Lipperts