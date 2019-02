Der Clou des Ganzen, wer bei den 3.000 Spielen sein Glück oder besser gesagt sein Lieblings-Retrogame nicht finden sollte, der kann via MicroSD-Karte ROMs von anderen Spielen auf die Konsole übertragen. Zwei Hürden gibt es allerdings: Zum einen ist der MicroSD-Slot (an meiner Abernic zumindest) ähnlich gut und präzise gefertigt, wie die Rolex-Fälschungen, die es an der Costa Brava für fünf Euro beim Strandhändler zu kaufen gibt und zweitens laufen nicht alle ROMs, die man im Internet auf den einschlägigen Seiten gratis findet auf Anhieb. „Was nichts kostet, taugt auch nix“, pflegte meine Großmutter mir in solchen Fällen in einem Anflug von Altersweisheit um die Ohren zu hauen.

À propos gratis ROMs und Lizenzierungen: Hier fischt jeder – und sicherlich auch der Hersteller Abernic – am Rande der Legalität. Eine ROM ist nämlich in gewisser Hinsicht nichts anderes als eine Raubkopie. In Zeiten wo Nintendo und Sony selbst Retro-Konsolen auf den Markt werfen und das Geld absahnen wollen, dürfte das Eis ziemlich dünn sein. Und obwohl dem Endnutzer kaum ein Aufenthalt in Guantanamo drohen dürfte, sollte man sich schon bewusst sein, dass die gratis ROMs im Internet – welche man, wie gesagt auf der Konsole nutzen kann – in Sachen Copyright eher problematisch sind.

Bevor ich es vergesse sollte noch erwähnt werden, dass man auf der Abernic noch mehr machen kann, als nur spielen. Sie ist unter anderem auch noch Fotoapparat, E-Book-Reader und MP3-Player. Getestet wurde keine dieser Funktionen. Wer die Abernic zu diesen Zwecken kauft, hat – in meinen Augen – entweder nicht mehr alle Tassen in seinem Multimedia-Schrank oder aber er leidet wahrscheinlich unter einer mittelschweren masochistischen Persönlichkeitsstörung. Diese Dinge werden mittlerweile nämlich von einem Durchschnitts-Smartphone mit Bravour gemeistert und ich wage mal zu behaupten: um einiges besser.

Fazit: Retro-Aficionados werden sicherlich mit der Abernic bedient und es macht schon eine Menge Spaß nostalgiegeschwängert die alten Spiele aus der eignen Jugend zu zocken. Ob man das Teil nun wirklich „braucht“ kann und muss jeder für sich selbst entscheiden. Mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis von ein paar Cent pro vor installiertem Spiel, fühlt man sich allerdings nicht wirklich über den Tisch gezogen. Und das ist doch auch schon mal was…

