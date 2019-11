Jean-Paul Hoffmann hat recherchiert und alles in einem Buch zusammengefasst. Diesmal geht es um Flugzeuge, die in Luxemburg Geschichte machten. Und da werden sogar Kenner der Luxemburger Flugszene mit so manchen weniger bekannten Geschichten überrascht. Zur Buchvorstellung gab es keinen geeigneteren Ort als das Flugzeugmuseum in Mondorf.

Fotos: Thierry Martin