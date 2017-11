Grillen-Röstgemüse aus dem Ofen

Für 4 Portionen • Zeitbedarf: 30 Minuten + 30 Minuten marinieren + 30 Minuten backen

Zutaten

6 Knoblauchzehen

6 EL Olivenöl

1 kleine rote Chilischote

50 g gefriergetr. Grillen

600 g festkochende Kartofeln

3 kleine Zweige Rosmarin

200 g rote Zwiebeln

1 rote Paprikaschote

300 g Zucchini

250 g gelbe Rispentomaten

3 EL Tomatenmark

1 TL getr. Oregano

Salz, Pfefer aus der Mühle

Zubereitung

Den Knoblauch schälen, in Stücke schneiden und mit 3 EL Olivenöl in eine

große Schüssel geben. Chilischote waschen, entkernen und in feine Ringe schneiden,

mit den Grillen dazugeben, verrühren und ca. 30 Minuten ziehen lassen.

Die Kartofeln waschen, mit Schale halbieren und in Salzwasser ca. 15 Minuten

knapp gar kochen. Den Backofen auf 170 °C (Umluft 150 °C) vorheizen. Die Rosmarinzweige

waschen und in eine Aulauform legen.

Zwiebeln schälen und vierteln. Paprika, Zucchini und Tomaten waschen, Paprika

entkernen und alles in mundgerechte Stücke schneiden. Das Tomatenmark in einer

Schale mit dem restlichen Olivenöl und Oregano verrühren.

Die Kartofeln abgießen und mit dem Gemüse zur Knoblauch-Grillen-Marinade

in die Schüssel geben. Die Tomatenmarkmischung ebenfalls zugeben, alles gut

miteinander vermengen. Mit Salz und Pfefer würzen.

Die Gemüse-Grillen-Mischung in die Aulauform geben und im heißen Ofen

ca. 30 Minuten garen. Mit frischem Kräuterbrot servieren.