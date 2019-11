Zwischen 2017 und 2018 hat Ford Europa ein Wachstum von 19 Prozent in seiner SUV-Sparte verzeichnet, daher die Euphorie in Sachen sportliches Nützlichkeitsvehikel. Vor kurzem durften wir den Puma II bereits rannehmen, mussten aber einen Knebelvertrag (man nennt es Embargo, es ist aber das Gleiche) unterschreiben was die Fahrdynamik betrifft. Schade eigentlich, denn das Urteil wäre durchaus positiv ausgefallen. Sei’s drum, beschränken wir uns also auf die rein äußerlichen, die materiellen Prädikate. Kein Wort über die Fahreigenschaften, die Schaltung, dieLenkung, obwohl es zu diesen Themen eine Menge zu sagen gäbe. Aber wenn sie das so wollen…

Mehr als 50 Prozent aller Ford sollen im nächsten Jahr elektrifiziert sein, also 14 elektrifizierte Modelle, acht bereits in diesem Jahr. Gebautwird der neue Puma im rumänischen Ford-Werk in Craiova, in das der amerikanische Hersteller seit 2008 fast 1,5 Milliarden Euro investiert hat. Es sollte ein Crossover werden, aber keines von der Art, die so aussehen wie fast alle anderen. Also musste man den ersten Hebel beim Design ansetzen.

Der Puma wird es nicht jedem rechtmachen, aber dennoch: Die flache, geschwungene Dachlinie, die flache Gürtellinie, dem Trend zu keilförmigen Seitenprofilen folgend, und die ulkige Front sind eher außergewöhnlich. Betonte Radläufe, zweigeteilte Rücklichter, hoch angesetzte, aufwendig geformte Hauptscheinwerfer in der Front, ein markanter Kühlergrill, in die Lufteinlässe integrierte LED-Nebelscheinwerfer… Der Puma schaut überhaupt nicht aggressiv drein und das soll er als vermeintlicher Alleskönner auch gar nicht. Schnittig und eigenwillig, ja, aber nicht wirklich sportlich.

Die Ausstattungslinien heißen Titanium, Titanium X, ST-Line, ST-Line X und ST-Line V. Es gibt in toto zehn Außenlackierungen. Wichtige Designdetails sind vor allem die fast wie die Augen bei einem Schlammspringer hoch auf dem Kotflügel platzierten Frontscheinwerfer. Die Nebelscheinwerfer sind eher klassisch in die Frontschürze integriert. Über was für okkulte Umwege eine erhöhte Sitzposition allerdings zu einer „confidence-enhancing driving experience“ führt, wie eine Werbebroschüre von Ford proklamiert, das ist und bleibt unsereins auf ewig schleierhaft. Chefdesigner Mulat Gueler sagt der Puma mit seinem „human-centred design“ sei um die Bedürfnisse und die Träume der Kunden herum konzipiert worden. Die stark abgeflachte A-Säule scheint über der Schulterlinie zu schweben. Dieser Effekt wird durch ein dunkles Zwischenstück erreicht, das die Säule optisch vom farbigen Blech darunter trennt, wie das von Opel mit den C-Säulen im Adam bereits demonstriert wurde. Die Kabine erscheint weit nach hinter gerückt, die Rundumsicht ist gut. Im Innern wurde ein aufgeräumtes Armaturenbrett installiert, es dominieren allerdings die harten Kunststoffe. Die breite Spur und der lange Radstand lassen den Puma satt auf der Straße stehen. Vorne wie hinten ist die Spur 58 mm breiter als beim verwandten Fiesta, das musste ganz einfach sein wegen dem höheren Schwerpunkt, sonst wäre das mit der guten Straßenlage nix mehr geworden.