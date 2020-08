Ein weiterer Faktor für schmerzende und kranke Füße ist die fehlende Bewegung. Muskeln, Sehnen und Bänder funktionieren immer dann am besten, wenn sie trainiert sind. Da viele Menschen bei der Arbeit sitzende Tätigkeiten ausüben, ist die tägliche Bewegung sehr eingeschränkt. Zudem sind auch die meisten Schuhe, in denen wir Tag für Tag stecken, nicht hilfreich. Viele Schuhe drücken, sind zu klein, zu hoch oder zu spitz, die Füße schwitzen in ihnen, bekommen Druckstellen und die Zehen werden zusammengequetscht.

Das häufigste Fußproblem ist der Hallux valgus oder auch Ballenzeh. Dabei ist der große Zeh zur Körperaußenseite, also in Richtung der anderen Zehen des gleichen Fußes geneigt. Betroffen sind vor allem Frauen, die häufig hohe Schuhe tragen. Einigen wird die Veranlagung vererbt, meist kommen mehrere Ursachen zusammen. Das schwächere Bindegewebe von Frauen, Schwangerschaften, die Einnahme von Medikamenten und Übergewicht – das alles begünstigt die Entstehung eines Ballenzehs.

Die ersten Anzeichen sind eine vermehrte Hornhautbildung unter den mittleren Zehen und meist eine Verbreiterung der vorderen Fußgelenke. Fast immer geht dem Ballenzeh nämlich ein sogenannter Spreizfuß voraus. Leider gehen die meisten Betroffenen erst dann zum Arzt, wenn sie Schmerzen in den Zehen oder unter dem Ballen haben. Rückgängig machen kann man einen Ballenzeh nicht, allerdings lassen sich die Beschwerden, je nach Intensität, durch unterschiedliche Hilfsmittel wie Einlagen, Schienen, Polster oder Bandagen und Physiotherapie verringern. Bei einem stark ausgeprägten Ballenzeh kann eine Operation hilfreich sein.

Ärzte sorgen sich schon seit Jahren um die Fußgesundheit aller Menschen, vom Kindesalter angefangen.

Arthrose kann ebenfalls zu Schmerzen in den Füßen führen. Die Abnutzung von Gelenken ist ein natürlicher Prozess im Laufe eines Lebens. Doch auch hier sind es die ewig gleichen Faktoren wie Übergewicht und zu wenig oder zu einseitige Bewegung, die eine Arthrose begünstigen. Treten Schmerzen bei beginnender Arthrose lediglich unter Belastung auf, werden sie im fortgeschrittenen Stadium zum ständigen Begleiter, der Betroffene vor allem nachts schlecht zur Ruhe kommen lässt. Sich körperlich zu schonen, ist bei Arthrose keine gute Idee, auch wenn Bewegung schmerzhaft sein sollte. Doch Gelenke produzieren eine bestimmte Flüssigkeit, die Reibung verhindert und den Knorpel mit Nährstoffen versorgt. Diese Flüssigkeit wird allerdings nur produziert, wenn sie gebraucht wird, wenn also die Gelenke regelmäßig benutzt und nicht auf dem Sofa geschont werden.

Ein weiterer Grund für Schmerzen kann ein Knick-Platt-Fuß oder ein Senkfuß sein. Dabei senkt sich die Längswölbung des Fußes, wodurch einerseits Entzündungen in den Sehnen und Bändern entstehen können, andererseits aber auch die gesamte Stabilität beim Laufen verloren geht. Ähnliches gilt für den Spreizfuß, bei dem sich das Quergewölbe abflacht, was vor allem in der zweiten Lebenshälfte zu heftigen Schmerzen unter den Köpfen der Mittelfußknochen, einer sogenannten Metatarsalgie, sowie zu weiteren Fehlstellungen führen kann.

Deshalb ist es auch ratsam, alle Arten von Fußschmerzen ärztlich behandeln zu lassen. So können weitere Probleme in den Füßen selbst, aber auch solche im gesamten Bewegungsapparat gemindert werden. Denn Schmerzen in den Füßen haben immer Auswirkungen auf den Rest der Knochen, Muskeln und Bänder. Allein, wer sich aufgrund von Schmerzen in den Füßen in einer Schonhaltung bewegt, bewegt auch Knie, Hüfte und Rücken auf eine meist ungesunde Weise, was langfristig zu weiteren Schmerzen führt. Verspannungen und Fehlstellungen von Wirbelsäule, Hüft- und Kniegelenken sind die Folge.

Seien Sie nett zu Ihren Füßen!

Andere Ursachen für Schmerzen oder Probleme in den Füßen können Pilze an den Nägeln oder zwischen den Zehen sein oder aber ein Fersensporn, der meist an der Unterseite des Fersenknochens sitzt und sich beim Gehen so anfühlt, als würde man auf einen Nagel treten. Sowohl bei Pilzinfektionen als auch beim Fersensporn ist die Behandlung zeitintensiv, lohnt sich aber, weil die Beschwerden danach völlig abklingen, vorausgesetzt, man befolgt anschließend die guten Ratschläge der Ärzte, um die Füße bei guter Gesundheit zu halten.

Und diese Ratschläge sind im Prinzip immer dieselben, egal, um welche Art von Problemen es sich handelt: Laufen Sie so oft es geht barfuß und gestatten Sie dies auch Ihren Kindern und Enkelkindern. Bewegen Sie Ihre Füße täglich und geben Sie ihnen genügend Platz, auch in den Schuhen. Treiben Sie Sport, aber angemessen. Regelmäßige Belastung ist gut, zu viel Belastung kann allerdings das Gegenteil bewirken und zusätzliche Probleme auslösen. Lassen Sie Luft an Ihre Füße, so werden auch Schweißfüße verhindert. Achten Sie auf Ihr Gewicht, jedes Kilo weniger bringt Entlastung für Knochen, Sehnen, Bänder und Gelenke. Gönnen Sie Ihren Füßen regelmäßige Pflege mit speziellen Bädern, Cremes und der Behandlung der Hornhaut. Gute Pflegeprodukte gibt es in Drogeriemärkten und Apotheken.

Seien Sie nett zu Ihren Füßen und schenken Sie ihnen Aufmerksamkeit. Denn leider merken es die meisten Menschen erst, wenn es zu spät ist: Gesunde Füße sind ein Geschenk. Sie zu vernachlässigen, ist unverzeihlich.