Gewinnspiel European Hillrace Eschdorf

revue verlost 20×2 Tickets für “European Hillrace” am 6. und 7. Mai in Eschdorf. Einfach eine SMS mit “Eschdorf” + Vor- und Nachname + Adresse an die 64647 senden (Einsendeschluss: 27. April). Die Tickets werden den Gewinnern zugeschickt.