Gewinnspiel: Les Marionnettes Sauvages Differdange

revue verlost 2×2 Tickets für « Diener zweier Herren » am Freitag, 12.05.2017,

10×2 Tickets für eine Vorstellung Ihrer Wahl am Samstag, 13.05.2017,

2×2 Tickets für « 4 Jahreszeiten mam Barrockorchester » am Samstagabend, 13.05.2017 und

10×2 Tickets für eine Vorstellung Ihrer Wahl am Sonntag, 14.05.2017

Einfach eine SMS mit “Marionnette” + Vor- und Nachname an die 64647 senden (Einsendeschluss: 11. Mai). Die Gewinner werden von uns telefonisch kontaktiert.