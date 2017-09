Gewinnspiel Trail Run Day

Am 14. Oktober ist Trail Run Day. Eine Herausforderung über 18.2 Kilometer hinweg. revue verlost bis zum 4. Oktober 5 Startplätze. Einfach eine SMS senden an die 64647 mit dem Text “Trailrun” + Name + Vorname + e-mail. Die Gewinner werden von uns kontaktiert.

Verpflegungspunkte : 1x : Hussigny

Disziplin : Trail

Start : Fond-de-Gras

Ankunft : Belval, Lycée Belval

Start: 14.00 Uhr

Podium: 16.00 Uhr

Rennschluss: 18.00 Uhr

Distanz: 18.2km

HM+: 269m

Weitere Infos unter: http://rr-challenge.lu/2017/de/trail-run-date/