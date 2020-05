Florian Klingler und Christian Seiler, die beiden Herausgeber des Buches, haben den Sportkletterer gut gekannt. In ihrem Vorwort beschreiben sie ihn als einen Menschen, der nie mit der Gefahr geflirtet hat. Stattdessen sind seine Touren stets bis ins kleinste Detail vorbereitet gewesen. „Natürlich war ihm bewusst, dass er Risiken eingehen musste, um zu tun, was er liebte. Aber das Risiko selbst, die Gefahr und das Extreme, waren ihm nie Antrieb. Vielmehr akzeptierte er sie als Teil dessen, wofür sein Herz schlug.“ In Ergänzung zu den 2010 und 2013 veröffentlichten Büchern „High“ und „Free“ sind in „David Lama“ auch die Texte nachzulesen, die er für unterschiedliche Anlässe geschrieben hat und die allesamt seine Projekte und Gedanken überwiegend chronologisch dokumentieren. Nach deren Lektüre hat man – was ziemlich selten vorkommt – das Gefühl, mit David Lama befreundet gewesen zu sein. Und sollte ich irgendwann in den Tiroler Bergen vor einer Wand stehen, werde ich versuchen, mir diese Wand durch seine Augen anzuschauen. Als ein Kunstwerk.

Obwohl das mit zahlreichen privaten und professionellen Red Bull-Fotos bebilderte Buch in erster Linie Adrenalin verströmt, beinhaltet es ebenfalls ein paar kritische Töne. David Lama versteht das Klettern nämlich nicht nur als reinen Sport, sondern zudem als Möglichkeit, neue Länder kennenzulernen und mit Leuten Zeit zu verbringen, die seine Leidenschaft teilen. Als Wettkampfkletterer um die Welt zu reisen, ohne sie zur Kenntnis zu nehmen, ist ihm zu wenig. Daher bedauert er, dass die Professionalisierung der Sportart mitunter den Zauber raubt.

„Die Schönheit des Kletterns ist der Wert, der alles bestimmt.“ David Lama

In seiner ersten Weltcupsaison verbringt David Lama sieben Tage in der Woche in der Kletterhalle und trainiert jeweils vier Stunden lang. Für etwas anderes bleibt keine Zeit. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er Wettkämpfe immer mehr als Arbeit empfindet und der Meinung ist, dass das Klettern sich in eine falsche Richtung entwickelt. Damit aufzuhören kommt trotzdem nicht in Frage. Ein erstes Mal wäre David Lama fast an einer steilen Granitwand im Valsertal gestorben. Ein bitterer Moment für jemanden, der sich am Fels immer sicher und geradezu unsterblich gefühlt hat. Die Kälte des Todes hat er nie kennenlernen wollen. Und doch wird sie ihm 2019 zum Verhängnis. Florian Klingler und Christian Seiler schreiben über David Lama in der Vergangenheit. Mir scheint der Präsenz passender zu sein. Ein derart selbstbewusster und lebensfroher Mensch ist nicht wirklich tot. Und vergessen schon gar nicht.